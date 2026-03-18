COPA DO BRASIL 2026
Bahia e Vitória podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil
Entenda regra da CBF que pode colocar Bahia e Vitória frente a frente na competição
Por Valdomiro Neto
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O destino da Copa do Brasil pode cruzar os caminhos do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória na quinta fase do torneio de 2026. A dupla BaVi, juntamente com todos os times que se mantiveram na série A de 2026, entram diretamente nesta etapa da competição nacional.
Regulamento que possibilita o BaVi
Bahia e Vitória ainda vão estrear na Copa do Brasil e já podem ficar frente a frente mais uma vez na temproada. Apesar de estarem juntos na Série A, os clubes baianos ocupam posições distantes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF e estão em potes divergentes.
No RNC de 2025, o Bahia ficou na nona colocação dentre os clubes brasileiros e estará no pote 1 da Copa do Brasil. Já o Vitória ocupa a 20ª colocação e irá para o pote 2.
Para a quinta fase da Copa do Brasil, 32 clubes disputam e serão divididos em dois potes com 16 clubes cada, definido de acordo com o RNC. O sorteio colocará clubes do pote contra clubes do pote 2, possibilitando a existência de um clássico BaVi pela quinta fase da competição nacional.
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Número de equipes participantes
Segundo o regulamento da Copa do Brasil, 32 equipes irão participar, 20 classificados da Série A e outros 12 times que avançaram desde a fase inicial. Os confrontos serão definidos em sorteio da CBF, ainda sem data definida.
A quinta fase terá 16 jogos, com disputas de ida e volta. Quem levar a melhor avança para as oitavas de final. A grande novidades da Copa do Brasil de 2026 é que a final - marcada para 6 de dezembro - será disputada em jogo único.
Potes do sorteio
Pote 1
- Flamengo
- Corinthians
- Palmeiras
- Atlético-MG
- São Paulo
- Fluminense
- Botafogo
- Athletico-PR
- Bahia
- Vasco
- Cruzeiro
- Grêmio
- Fortaleza (Único clube da Série B)
- Internacional
- Red Bull Bragantino
- Santos
Pote 2
- Vitória-BA
- Ceará
- Coritiba
- Mirassol
- Operário-PR
- Chapecoense
- Paysandu
- Remo
- Athletic-MG
- Volta Redonda ou Barra-SC
- Jacuipense ou Novorizontino
- Vila Nova-GO ou Confiança
- Atlético-GO ou Ponte Preta
- Maringá ou Goiás
- Juventude ou Àguia de Marabá
- CRB ou Figueirense
Resumo da Copa do Brasil 2026
- Bahia e Vitória podem se enfrentar na quinta fase da Copa do Brasil de 2026, após se manterem na Série A.
- Os clubes baianos estão em potes diferentes no sorteio, com Bahia no pote 1 e Vitória no pote 2.
- A quinta fase contará com 32 clubes no total, sendo 20 da Série A e 12 classificados de fases anteriores.
- Os jogos da quinta fase serão disputados em ida e volta, com a final ocorrendo em jogo único em 6 de dezembro.
- O sorteio para definir os confrontos ainda não possui data definida.
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