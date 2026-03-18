Bahia e Vitória podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil

Bahia e Vitória em campo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O destino da Copa do Brasil pode cruzar os caminhos do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória na quinta fase do torneio de 2026. A dupla BaVi, juntamente com todos os times que se mantiveram na série A de 2026, entram diretamente nesta etapa da competição nacional.

Regulamento que possibilita o BaVi

Bahia e Vitória ainda vão estrear na Copa do Brasil e já podem ficar frente a frente mais uma vez na temproada. Apesar de estarem juntos na Série A, os clubes baianos ocupam posições distantes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF e estão em potes divergentes.

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No RNC de 2025, o Bahia ficou na nona colocação dentre os clubes brasileiros e estará no pote 1 da Copa do Brasil. Já o Vitória ocupa a 20ª colocação e irá para o pote 2.

Para a quinta fase da Copa do Brasil, 32 clubes disputam e serão divididos em dois potes com 16 clubes cada, definido de acordo com o RNC. O sorteio colocará clubes do pote contra clubes do pote 2, possibilitando a existência de um clássico BaVi pela quinta fase da competição nacional.

Número de equipes participantes

Segundo o regulamento da Copa do Brasil, 32 equipes irão participar, 20 classificados da Série A e outros 12 times que avançaram desde a fase inicial. Os confrontos serão definidos em sorteio da CBF, ainda sem data definida.

A quinta fase terá 16 jogos, com disputas de ida e volta. Quem levar a melhor avança para as oitavas de final. A grande novidades da Copa do Brasil de 2026 é que a final - marcada para 6 de dezembro - será disputada em jogo único.

Taça da Copa do Brasil | Foto: Copa do Brasil / Divulgação

Potes do sorteio

Pote 1

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

Vasco

Cruzeiro

Grêmio

Fortaleza (Único clube da Série B)

Internacional

Red Bull Bragantino

Santos

Pote 2

Vitória-BA

Ceará

Coritiba

Mirassol

Operário-PR

Chapecoense

Paysandu

Remo

Athletic-MG

Volta Redonda ou Barra-SC

Jacuipense ou Novorizontino

Vila Nova-GO ou Confiança

Atlético-GO ou Ponte Preta

Maringá ou Goiás

Juventude ou Àguia de Marabá

CRB ou Figueirense