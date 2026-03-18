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COPA DO BRASIL 2026

Bahia e Vitória podem se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil

Entenda regra da CBF que pode colocar Bahia e Vitória frente a frente na competição

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/03/2026 - 11:42 h

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Bahia e Vitória em campo
Bahia e Vitória em campo -

O destino da Copa do Brasil pode cruzar os caminhos do Esporte Clube Bahia e do Esporte Clube Vitória na quinta fase do torneio de 2026. A dupla BaVi, juntamente com todos os times que se mantiveram na série A de 2026, entram diretamente nesta etapa da competição nacional.

Regulamento que possibilita o BaVi

Bahia e Vitória ainda vão estrear na Copa do Brasil e já podem ficar frente a frente mais uma vez na temproada. Apesar de estarem juntos na Série A, os clubes baianos ocupam posições distantes no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF e estão em potes divergentes.

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No RNC de 2025, o Bahia ficou na nona colocação dentre os clubes brasileiros e estará no pote 1 da Copa do Brasil. Já o Vitória ocupa a 20ª colocação e irá para o pote 2.

Para a quinta fase da Copa do Brasil, 32 clubes disputam e serão divididos em dois potes com 16 clubes cada, definido de acordo com o RNC. O sorteio colocará clubes do pote contra clubes do pote 2, possibilitando a existência de um clássico BaVi pela quinta fase da competição nacional.

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Número de equipes participantes

Segundo o regulamento da Copa do Brasil, 32 equipes irão participar, 20 classificados da Série A e outros 12 times que avançaram desde a fase inicial. Os confrontos serão definidos em sorteio da CBF, ainda sem data definida.

A quinta fase terá 16 jogos, com disputas de ida e volta. Quem levar a melhor avança para as oitavas de final. A grande novidades da Copa do Brasil de 2026 é que a final - marcada para 6 de dezembro - será disputada em jogo único.

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil | Foto: Copa do Brasil / Divulgação

Potes do sorteio

Pote 1

  • Flamengo
  • Corinthians
  • Palmeiras
  • Atlético-MG
  • São Paulo
  • Fluminense
  • Botafogo
  • Athletico-PR
  • Bahia
  • Vasco
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Fortaleza (Único clube da Série B)
  • Internacional
  • Red Bull Bragantino
  • Santos

Pote 2

  • Vitória-BA
  • Ceará
  • Coritiba
  • Mirassol
  • Operário-PR
  • Chapecoense
  • Paysandu
  • Remo
  • Athletic-MG
  • Volta Redonda ou Barra-SC
  • Jacuipense ou Novorizontino
  • Vila Nova-GO ou Confiança
  • Atlético-GO ou Ponte Preta
  • Maringá ou Goiás
  • Juventude ou Àguia de Marabá
  • CRB ou Figueirense
Resumo

Resumo da Copa do Brasil 2026

  • Bahia e Vitória podem se enfrentar na quinta fase da Copa do Brasil de 2026, após se manterem na Série A.
  • Os clubes baianos estão em potes diferentes no sorteio, com Bahia no pote 1 e Vitória no pote 2.
  • A quinta fase contará com 32 clubes no total, sendo 20 da Série A e 12 classificados de fases anteriores.
  • Os jogos da quinta fase serão disputados em ida e volta, com a final ocorrendo em jogo único em 6 de dezembro.
  • O sorteio para definir os confrontos ainda não possui data definida.

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Tags:

copa do brasil Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

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