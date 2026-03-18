Privilegiado? Técnico do Grêmio insinua ajuda ao Vitória no calendário da CBF

Luis Castro em treino no Grêmio - Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

Na coletiva de imprensa após o jogo contra a Chapecoense, na última segunda-feira, 16, o técnico do Grêmio, Luís Castro, reclamou abertamente contra a CBF sobre a organização do calendário para a partida contra o Esporte Clube Vitória, que acontecerá nesta quinta-feira, 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, exaltando que isso pode ser um fator determinante para o desempenho do time.

‘Vamos enfrentar uma equipe que teve mais dias de descanso. A nossa terá apenas dois. É estranho como essas coisas acontecem“, Luís Castro - Técnico do Grêmio

O Vitória entrou em campo no sábado, e teve um período de descanso maior que o time gaúcho. O Leão da Barra tem quatro dias de descanso, após enfrentar o Atlético Mineiro no Barradão. A equipe do Grêmio tem apenas dois dias, pois enfrentou a Chapecoense nessa segunda-feira, 16.

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Confronto entre as equipes

O Vitória visita a equipe do Grêmio em Porto Alegre nesta quinta-feira, às 19h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, abrindo o segundo e último dia da rodada.

O Vitória vem de resultado positivo contra o Atlético Mineiro, após vencer pelo placar de 2 a 0, no Barradão. E tem sete pontos conquistados, ocupando a décima primeira colocação na tabela.

O Grêmio vem de empate contra a equipe da Chapecoense , pelo placar de 1 a 1, em partida disputada na Arena Condá. O Imortal ocupa a sétima colocação do Campeonato, com oito pontos conquistados