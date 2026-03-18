POLÊMICA
Privilegiado? Técnico do Grêmio insinua ajuda ao Vitória no calendário da CBF
Técnico critica diferença nos dias de descanso e aponta favorecimento ao Vitória em duelo decisivo
Por Valdomiro Neto
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Na coletiva de imprensa após o jogo contra a Chapecoense, na última segunda-feira, 16, o técnico do Grêmio, Luís Castro, reclamou abertamente contra a CBF sobre a organização do calendário para a partida contra o Esporte Clube Vitória, que acontecerá nesta quinta-feira, 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, exaltando que isso pode ser um fator determinante para o desempenho do time.
‘Vamos enfrentar uma equipe que teve mais dias de descanso. A nossa terá apenas dois. É estranho como essas coisas acontecem“,
O Vitória entrou em campo no sábado, e teve um período de descanso maior que o time gaúcho. O Leão da Barra tem quatro dias de descanso, após enfrentar o Atlético Mineiro no Barradão. A equipe do Grêmio tem apenas dois dias, pois enfrentou a Chapecoense nessa segunda-feira, 16.
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Confronto entre as equipes
O Vitória visita a equipe do Grêmio em Porto Alegre nesta quinta-feira, às 19h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, abrindo o segundo e último dia da rodada.
O Vitória vem de resultado positivo contra o Atlético Mineiro, após vencer pelo placar de 2 a 0, no Barradão. E tem sete pontos conquistados, ocupando a décima primeira colocação na tabela.
O Grêmio vem de empate contra a equipe da Chapecoense , pelo placar de 1 a 1, em partida disputada na Arena Condá. O Imortal ocupa a sétima colocação do Campeonato, com oito pontos conquistados
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