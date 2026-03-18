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COPA DO MUNDO 2026

FIFA nega pedido do Irã para transferir jogos da Copa para o México

Entidade rejeita temor de segurança em solo americano e exige cumprimento do calendário oficial da fase de grupos

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/03/2026 - 9:53 h

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Irã na Copa do Mundo
Irã na Copa do Mundo -

A FIFA negou a possibilidade de transferir as partidas da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026 para o México. A federação iraniana havia solicitado a mudança por causa do temor da segurança em território norte-americano.

Em nota, a FIFA reforçou que o planejamento deve ser integralmente cumprido por todas as nações participantes no torneio.

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“A Fifa está em contato frequente com todas as associações membros participantes, incluindo a do Irã, para discutir o planejamento da Copa do Mundo da FIFA 2026. A Fifa espera que todas as equipes participantes compitam de acordo com a tabela de jogos anunciada em 6 de dezembro de 2025“, disse.

O que aconteceu?

Após as declarações de Donald Trump, sugerindo que os iranianos ficassem fora da Copa do Mundo por questões de segurança, Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, afirmou que o governo dos EUA não oferece garantias de proteção ou suporte em questões logísticas para os atletas.

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Organizações mantidas

Com o pedido negado pela FIFA, as organizações pré-definidas para o alojamento da seleção foram mantidas. O Irã enfrenta a Bélgica, Nova Zelândia e Egito nas cidades de Los Angeles e Seattle. O CT da equipe durante a competição está mantido em Tucson, no Arizona.

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Tags:

Copa do Mundo 2026 EUA Irã

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