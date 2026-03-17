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COPA DO MUNDO 2026

Irã negocia com Fifa para trocar Estados Unidos pelo México na Copa

Seleção tenta evitar jogos nos EUA por segurança e entraves logísticos

Redação

Por Redação

17/03/2026 - 8:38 h

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Irã negocia com FIFA para levar jogos da Copa ao México
Irã negocia com FIFA para levar jogos da Copa ao México -

A participação da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026 ganhou contornos de incerteza nos últimos dias, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio e a entraves logísticos envolvendo os Estados Unidos, um dos países-sede do torneio.

Diante do cenário, a Federação Iraniana de Futebol abriu negociações com a Fifa para tentar transferir os jogos da equipe na fase de grupos para o México. Inicialmente, as partidas estavam programadas para ocorrer em solo norte-americano, mas questões de segurança e dificuldades operacionais passaram a colocar o planejamento em xeque.

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“Como (o presidente dos EUA, Donald) Trump afirmou claramente que não pode garantir a segurança da seleção iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos”, declarou o presidente da entidade, Mehdi Taj, em comunicados publicados na conta da embaixada iraniana no México no X (antigo Twitter).

Estamos em negociações com a Fifa para que os jogos do Irã na Copa do Mundo sejam disputados no México
Mehdi Taj - presidente da entidade

A movimentação ganhou respaldo diplomático. O embaixador do Irã no México, Abdolfazl Pasandideh, criticou “a falta de cooperação do governo dos EUA na emissão de vistos e no fornecimento de apoio logístico” à delegação iraniana antes da competição. Em comunicado oficial, ele também afirmou ter sugerido “à Fifa que as partidas do Irã fossem transferidas dos Estados Unidos para o México”.

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Apesar das incertezas, a programação original da Copa do Mundo prevê que o Irã dispute seus jogos do Grupo G nos Estados Unidos. A equipe enfrentaria Bélgica e Nova Zelândia em Los Angeles, além do Egito em Seattle. O centro de treinamento da seleção está planejado para Tucson, no estado do Arizona. O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

As declarações de Donald Trump aumentaram a tensão em torno do tema. Na última quinta-feira, o presidente norte-americano afirmou que o Irã não deveria participar da Copa do Mundo por “sua própria segurança”, em meio ao conflito em andamento. A fala contrasta com o posicionamento adotado dois dias antes, quando ele garantiu, em conversa com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que a delegação iraniana seria bem recebida.

“Será o maior e mais seguro evento esportivo da história dos EUA. Todos os jogadores, dirigentes e torcedores serão tratados como as ‘ESTRELAS’ que são!”, declarou Trump em sua plataforma, Truth Social.

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Tags:

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