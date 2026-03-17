DEU ESQUADRÃO!
Bahia vence o Vitória em BaVi histórico do Brasileirão feminino
Mulheres de Aço batem rival por 3 a 2 em Pituaçu e conquistam 1º triunfo na competição
Por Téo Mazzoni
No primeiro BaVi da história do Campeonato Brasileiro Série A1, deu Esporte Clube Bahia. Na noite desta segunda-feira, 16, às 21h, no Estádio de Pituaçu, pela 3ª rodada da competição, as Mulheres de Aço venceram o Esporte Clube Vitória por 3 a 2, com gols de Roque, Nalon e Raquel, garantindo os primeiros três pontos no torneio.
Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas deixou a vice-lanterna da Série A1 e passou a ocupar a 13ª colocação, com três pontos somados, à frente das Leoas da Barra, que caíram para o 14º lugar, com apenas um ponto.
Na próxima rodada, as Mulheres de Aço recebem o Santos, novamente em Pituaçu, às 16h deste sábado, 21, em busca do segundo triunfo consecutivo e de embalar na competição.
O time de Felipe Freitas entrou em campo com: Yanne; Dan (Martina), Carol Martins, Nalon, Tchula e Mila Santos (Isa Fernandes); Suelen (Angela), Raquel e Ju Oliveira (Wendy); Cássia e Roque (Tosti).
O jogo
As Mulheres de Aço tiveram a primeira oportunidade de abrir o placar aos cinco minutos. Roque e Dan tabelaram, e a lateral saiu livre, de frente para o gol. A finalização, no entanto, saiu para fora.
Dan teve nova chance aos sete. Após Ju Oliveira encontrar Cássia pela esquerda, a atacante colocou a bola na área para a finalização da camisa 2, mas a bola passou por cima do gol.
O Bahia abriu o placar aos 21 minutos. Em mais uma chegada de Dan pela direita, ela venceu a defensora e serviu Roque, que, da entrada da área, finalizou para marcar o primeiro das Mulheres de Aço.
O Vitória empatou aos 44 minutos da primeira etapa. Já no segundo tempo, aos três minutos, Roque invadiu a área e sofreu pênalti. Nalon converteu, colocando o Bahia novamente à frente no placar.
Aos 43 minutos, Raquel ampliou para o Bahia. Um minuto depois, a árbitra marcou pênalti para o Vitória, que diminuiu o placar.
