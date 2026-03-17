Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU ESQUADRÃO!

Bahia vence o Vitória em BaVi histórico do Brasileirão feminino

Mulheres de Aço batem rival por 3 a 2 em Pituaçu e conquistam 1º triunfo na competição

Por Téo Mazzoni

17/03/2026 - 7:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bahia supera Vitória em BaVi inédito na Série A1 feminina
No primeiro BaVi da história do Campeonato Brasileiro Série A1, deu Esporte Clube Bahia. Na noite desta segunda-feira, 16, às 21h, no Estádio de Pituaçu, pela 3ª rodada da competição, as Mulheres de Aço venceram o Esporte Clube Vitória por 3 a 2, com gols de Roque, Nalon e Raquel, garantindo os primeiros três pontos no torneio.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Felipe Freitas deixou a vice-lanterna da Série A1 e passou a ocupar a 13ª colocação, com três pontos somados, à frente das Leoas da Barra, que caíram para o 14º lugar, com apenas um ponto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na próxima rodada, as Mulheres de Aço recebem o Santos, novamente em Pituaçu, às 16h deste sábado, 21, em busca do segundo triunfo consecutivo e de embalar na competição.

O time de Felipe Freitas entrou em campo com: Yanne; Dan (Martina), Carol Martins, Nalon, Tchula e Mila Santos (Isa Fernandes); Suelen (Angela), Raquel e Ju Oliveira (Wendy); Cássia e Roque (Tosti).

Leia Também:

Titular treina normalmente e deve reforçar o Bahia contra o Bragantino
Ex-Bahia supera críticas e faz história em novo clube no Brasileirão
Ex-Bahia é anunciado por clube da Série A após brilhar no Paulistão

O jogo

As Mulheres de Aço tiveram a primeira oportunidade de abrir o placar aos cinco minutos. Roque e Dan tabelaram, e a lateral saiu livre, de frente para o gol. A finalização, no entanto, saiu para fora.

Dan teve nova chance aos sete. Após Ju Oliveira encontrar Cássia pela esquerda, a atacante colocou a bola na área para a finalização da camisa 2, mas a bola passou por cima do gol.

O Bahia abriu o placar aos 21 minutos. Em mais uma chegada de Dan pela direita, ela venceu a defensora e serviu Roque, que, da entrada da área, finalizou para marcar o primeiro das Mulheres de Aço.

O Vitória empatou aos 44 minutos da primeira etapa. Já no segundo tempo, aos três minutos, Roque invadiu a área e sofreu pênalti. Nalon converteu, colocando o Bahia novamente à frente no placar.

Aos 43 minutos, Raquel ampliou para o Bahia. Um minuto depois, a árbitra marcou pênalti para o Vitória, que diminuiu o placar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasileirão feminino Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia supera Vitória em BaVi inédito na Série A1 feminina
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Bahia supera Vitória em BaVi inédito na Série A1 feminina
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Bahia supera Vitória em BaVi inédito na Série A1 feminina
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Bahia supera Vitória em BaVi inédito na Série A1 feminina
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x