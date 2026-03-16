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SEM ESPAÇO NO TRICOLOR

Ex-Bahia é anunciado por clube da Série A após brilhar no Paulistão

Livre após fim de vínculo com o Tricolor, defensor foi destaque em SP e assina com o Botafogo até dezembro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/03/2026 - 19:14 h

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Caio Roque foi um dos destaques da Portuguesa no Campeonato Paulista
Caio Roque foi um dos destaques da Portuguesa no Campeonato Paulista -

O lateral-esquerdo Caio Roque, que defendeu o Bahia nos últimos anos, é o novo reforço do Botafogo para a Série A do Brasileiro. O jogador de 24 anos se destacou pela Portuguesa no Paulistão 2026 e foi anunciado pelo Alvinegro em um empréstimo até o final da temporada.

O Botafogo pagará uma quantia ao clube paulista pelo acordo, que também inclui uma cláusula de opção de compra ao fim do vínculo. Caio Roque também renovou seu contrato com a Portuguesa até o final de 2027.

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Revelado pela divisão de base do Flamengo, onde era considerado uma das joias do clube, Caio Roque foi vendido ao Grupo City antes mesmo de estrear no profissional.

O jogador defendeu o Lommel SK, da Bélgica, chegou ao Bahia inicialmente para se recuperar de uma grave lesão e, após período treinando no CT Evaristo de Macedo, recebeu chances com Rogério Ceni em 2024.

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Após empréstimos ao Londrina e Volta Redonda nos últimos anos, Caio viu seu contrato com o Bahia se encerrar ao fim de 2025 e foi contratado em definitivo pela Portuguesa, onde se destacou no Campeonato Paulista com duas assistências em nove jogos.

A Lusa chegou até às quartas de final da competição, sendo eliminada nos pênaltis pelo Corinthians após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A equipe terminou a primeira fase em quarto lugar com 15 pontos em oito jogos.

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caio roque ecbahia mercado da bola

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