BAHIA NA SELEÇÃO!
Sem Juba e com novidades, Seleção Brasileira é convocada; veja lista
Carlo Ancelotti inclui jogador do Bahia na lista para amistosos contra França e Croácia
Por Téo Mazzoni
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O lateral-esquerdo Luciano Juba ficou de fora da lista da Seleção Brasileira convocada nesta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti. A convocação foi para partidas contra França e Croácia, na Data Fifa de março. O jogador do Bahia estava na pré-lista, mas foi preterido por Alex Sandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit.
Existia a expectativa que Luciano Juba fosse convocado pelo treinador italiano para a Seleção Brasileira. Em novembro do ano passado, o lateral-esquerdo foi chamado para os amistosos contra Tunísia e Senegal, mas acabou não entrando em campo.
Luciano Juba estava presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti e foi observado de perto por membros da comissão técnica da Seleção Brasileira na última quarta-feira, 11, durante o clássico BaVi na Arena Fonte Nova.
Neste domingo, 15, após o triunfo do Bahia sobre o Internacional, Luciano Juba revelou que estava ansioso pela possível convocação, e o técnico Rogério Ceni afirmou que 'não estranharia' a presença do lateral-esquerdo na Copa do Mundo.
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Novidades entre os convocados
A lista divulgada nesta segunda-feira é a última antes de definir os jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti aproveitou para dar oportunidade a jogadores que não foram chamados anteriormente.
Os zagueiros Léo Pereira (Flamengo) e Ibañez (Al Ahli), os meias Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray), além dos atacante Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).
Neymar fica fora
Existia também a expectativa do atacante Neymar, do Santos, voltar a ser convocado. O maior artilheiro da historia da Seleção Brasileira não defende a Amarelinha desde outubro de 2023.
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIROS
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
DEFENSORES
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Santos (Chelsea)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
ATACANTES
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
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