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BAHIA NA SELEÇÃO!

Sem Juba e com novidades, Seleção Brasileira é convocada; veja lista

Carlo Ancelotti inclui jogador do Bahia na lista para amistosos contra França e Croácia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/03/2026 - 15:41 h

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Luciano Juba integra lista de Ancelotti para amistosos do Brasil
Luciano Juba integra lista de Ancelotti para amistosos do Brasil -

O lateral-esquerdo Luciano Juba ficou de fora da lista da Seleção Brasileira convocada nesta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti. A convocação foi para partidas contra França e Croácia, na Data Fifa de março. O jogador do Bahia estava na pré-lista, mas foi preterido por Alex Sandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit.

Existia a expectativa que Luciano Juba fosse convocado pelo treinador italiano para a Seleção Brasileira. Em novembro do ano passado, o lateral-esquerdo foi chamado para os amistosos contra Tunísia e Senegal, mas acabou não entrando em campo.

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Luciano Juba estava presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti e foi observado de perto por membros da comissão técnica da Seleção Brasileira na última quarta-feira, 11, durante o clássico BaVi na Arena Fonte Nova.

Neste domingo, 15, após o triunfo do Bahia sobre o Internacional, Luciano Juba revelou que estava ansioso pela possível convocação, e o técnico Rogério Ceni afirmou que 'não estranharia' a presença do lateral-esquerdo na Copa do Mundo.

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Novidades entre os convocados

A lista divulgada nesta segunda-feira é a última antes de definir os jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti aproveitou para dar oportunidade a jogadores que não foram chamados anteriormente.

Os zagueiros Léo Pereira (Flamengo) e Ibañez (Al Ahli), os meias Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray), além dos atacante Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).

Neymar fica fora

Existia também a expectativa do atacante Neymar, do Santos, voltar a ser convocado. O maior artilheiro da historia da Seleção Brasileira não defende a Amarelinha desde outubro de 2023.

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)

DEFENSORES

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)

ATACANTES

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vini Jr (Real Madrid)

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Tags:

Esporte Clube Bahia Luciano Juba seleção brasileira

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