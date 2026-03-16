Sem Juba e com novidades, Seleção Brasileira é convocada; veja lista

Luciano Juba integra lista de Ancelotti para amistosos do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O lateral-esquerdo Luciano Juba ficou de fora da lista da Seleção Brasileira convocada nesta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti. A convocação foi para partidas contra França e Croácia, na Data Fifa de março. O jogador do Bahia estava na pré-lista, mas foi preterido por Alex Sandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit.

Existia a expectativa que Luciano Juba fosse convocado pelo treinador italiano para a Seleção Brasileira. Em novembro do ano passado, o lateral-esquerdo foi chamado para os amistosos contra Tunísia e Senegal, mas acabou não entrando em campo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Luciano Juba estava presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti e foi observado de perto por membros da comissão técnica da Seleção Brasileira na última quarta-feira, 11, durante o clássico BaVi na Arena Fonte Nova.

Neste domingo, 15, após o triunfo do Bahia sobre o Internacional, Luciano Juba revelou que estava ansioso pela possível convocação, e o técnico Rogério Ceni afirmou que 'não estranharia' a presença do lateral-esquerdo na Copa do Mundo.

Novidades entre os convocados

A lista divulgada nesta segunda-feira é a última antes de definir os jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti aproveitou para dar oportunidade a jogadores que não foram chamados anteriormente.

Os zagueiros Léo Pereira (Flamengo) e Ibañez (Al Ahli), os meias Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray), além dos atacante Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth).

Neymar fica fora

Existia também a expectativa do atacante Neymar, do Santos, voltar a ser convocado. O maior artilheiro da historia da Seleção Brasileira não defende a Amarelinha desde outubro de 2023.

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

ATACANTES