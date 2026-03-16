Rogério Ceni projeta retorno de titular do Bahia contra o Bragantino

O técnico Rogério Ceni indicou que David Duarte, ausente há mais de um mês, pode retornar ao Esquadrão no duelo contra o Bragantino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

No triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Internacional, na tarde deste domingo, 15, o técnico Rogério Ceni não contou com o retorno do zagueiro David Duarte, conforme havia projetado após a partida anterior. No entanto, para o duelo contra o Red Bull Bragantino, o defensor deve voltar a ser opção.

Durante a coletiva após o apito final, o comandante tricolor afirmou que, após mais de um mês fora dos gramados em razão de um estiramento muscular na região posterior da coxa, acredita que David Duarte estará à disposição nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Acho que David (Duarte) volta no próximo jogo Rogério Ceni - técnico do Bahia

Rogério Ceni confirmou que David Duarte, ausente há mais de um mês, deve voltar a atuar na Arena Fonte Nova | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

David Duarte teve lesão constatada antes do confornto contra o Vasco, no dia 11 de fevereiro. Desde então, o atleta passou por todo o processo de tratamento, concluiu a fase de transição física e já voltou a treinar normalmente com o restante do grupo, mas seguiu vetado pelo departamento médico para enfrentar o Internacional.

Ceni projeta mais minutos para Caio Alexandre

Além do provável retorno do zagueiro, o treinador do Esquadrão também projetou mais minutos para o volante Caio Alexandre diante do Massa Bruta. O camisa 8 retornou de lesão justamente na partida contra o Sport Club Internacional, neste domingo, 15, e entrou apenas aos 40 minutos do segundo tempo, atuando por cerca de 12 minutos, considerando o tempo regulamentar e os acréscimos.

Diante da necessidade de conquistar a primeira vitória dentro de casa na competição, somada à ausência de Éverton Ribeiro e ao processo de recuperação da melhor forma física, uma maior minutagem para Caio Alexandre pode ser essencial para o desempenho da equipe em busca do triunfo.

Segundo revelou Ceni durante a coletiva, o estilo de jogo do Bahia na Arena Fonte Nova exige imposição constante. Por isso, a presença de Caio Alexandre — ainda mais diante da ausência de Éverton Ribeiro — torna-se ainda mais importante para dar ritmo ao meio-campo, manter a posse de bola e elevar o desempenho do Esquadrão, que precisa de “protagonistas” em campo.