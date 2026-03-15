Ceni diz que não estranharia se jogador do Bahia fosse à Copa do Mundo

Técnico elogia Luciano Juba e afirma que não se surpreenderia com o lateral em uma Copa - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após o triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Internacional neste domingo, 15, o técnico Rogério Ceni voltou a comentar sobre a presença do lateral-esquerdo Luciano Juba na Seleção Brasileira. Desta vez, o treinador foi enfático ao afirmar que “não estranharia se chegasse a uma Copa do Mundo”.

Durante a coletiva após o apito final, o comandante tricolor destacou a admiração que tem pelo camisa 46 do Esquadrão: “Eu sou fã do Juba, gosto muito dele”.

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“Eu adoro jogador que faz mais de uma função. Ele faz muita diferença para a gente. A gente muda muito a posição dele em função de como o outro time vem nos marcar. É um lateral de muito bom passe, com visão de jogo. Quando joga por fora também encontra boas parcerias, é multifuncional. Acho que, como lateral que joga por dentro, hoje no futebol brasileiro é o melhor”, comentou o treinador.

Eu não estranharia se chegasse a uma Copa do Mundo. Jogador que tem gol, finaliza, tem bola parada. [...] Um menino fora da curva Rogério Ceni - técnico do Bahia

Luciano Juba está na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção contra a França, no dia 26 de março, e a Croácia, no dia 31 do mesmo mês. A lista será divulgada nesta segunda-feira, 16, às 15h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em razão da presença do lateral-esquerdo na pré-lista do treinador italiano, Rogério Ceni já havia afirmado anteriormente que o jogador merece a convocação e tem condições de disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026.

A declaração foi feita na quarta-feira passada, 11, quando o Bahia empatou com o Vitória na Arena Fonte Nova, sob os olhares de membros da comissão da Seleção Brasileira, que foram observar Luciano Juba de perto.

Na ocasião, o treinador destacou que seria especial ver um jogador do clube na Copa do Mundo. “Eu torço muito por ele. É merecedor. O menino do Monaco (Caio) machucou, né?! A gente torce muito por ele. Acho que tem condições de jogar uma Copa do Mundo”.