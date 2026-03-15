Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ceni diz que não estranharia se jogador do Bahia fosse à Copa do Mundo

Treinador elogia Luciano Juba após vitória do Tricolor de Aço e afirma que não se surpreenderia se o lateral chegasse ao Mundial

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

15/03/2026 - 21:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Técnico elogia Luciano Juba e afirma que não se surpreenderia com o lateral em uma Copa
Técnico elogia Luciano Juba e afirma que não se surpreenderia com o lateral em uma Copa -

Após o triunfo do Esporte Clube Bahia sobre o Internacional neste domingo, 15, o técnico Rogério Ceni voltou a comentar sobre a presença do lateral-esquerdo Luciano Juba na Seleção Brasileira. Desta vez, o treinador foi enfático ao afirmar que “não estranharia se chegasse a uma Copa do Mundo”.

Durante a coletiva após o apito final, o comandante tricolor destacou a admiração que tem pelo camisa 46 do Esquadrão: “Eu sou fã do Juba, gosto muito dele”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu adoro jogador que faz mais de uma função. Ele faz muita diferença para a gente. A gente muda muito a posição dele em função de como o outro time vem nos marcar. É um lateral de muito bom passe, com visão de jogo. Quando joga por fora também encontra boas parcerias, é multifuncional. Acho que, como lateral que joga por dentro, hoje no futebol brasileiro é o melhor”, comentou o treinador.

Eu não estranharia se chegasse a uma Copa do Mundo. Jogador que tem gol, finaliza, tem bola parada. [...] Um menino fora da curva
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Luciano Juba está na pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção contra a França, no dia 26 de março, e a Croácia, no dia 31 do mesmo mês. A lista será divulgada nesta segunda-feira, 16, às 15h30, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Leia Também:

Ceni vê Bahia mais competitivo, mas faz cobrança: "Jogar melhor"
Após triunfo do Bahia, Juba revela ansiedade por convocação do Brasil
Willian José desabafa após críticas: “Quando perde, você é uma m*rda”

Em razão da presença do lateral-esquerdo na pré-lista do treinador italiano, Rogério Ceni já havia afirmado anteriormente que o jogador merece a convocação e tem condições de disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026.

A declaração foi feita na quarta-feira passada, 11, quando o Bahia empatou com o Vitória na Arena Fonte Nova, sob os olhares de membros da comissão da Seleção Brasileira, que foram observar Luciano Juba de perto.

Na ocasião, o treinador destacou que seria especial ver um jogador do clube na Copa do Mundo. “Eu torço muito por ele. É merecedor. O menino do Monaco (Caio) machucou, né?! A gente torce muito por ele. Acho que tem condições de jogar uma Copa do Mundo”.

Que o Bahia possa ter um jogador na Copa do Mundo seria especial
afirmou Ceni - na quarta-feira passada

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia Luciano Juba Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Técnico elogia Luciano Juba e afirma que não se surpreenderia com o lateral em uma Copa
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Técnico elogia Luciano Juba e afirma que não se surpreenderia com o lateral em uma Copa
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Técnico elogia Luciano Juba e afirma que não se surpreenderia com o lateral em uma Copa
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Técnico elogia Luciano Juba e afirma que não se surpreenderia com o lateral em uma Copa
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x