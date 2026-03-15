Willian José desabafa após críticas: “Quando perde, você é uma m*rda”
Autor de gol contra o Internacional, atacante do Bahia relembra críticas após erro no BaVi
Por Téo Mazzoni
Autor do gol que vai garantindo o triunfo do Esporte Clube Bahia diante do Internacional até o momento, o atacante Willian José desabafou no intervalo do jogo deste domingo, 15, pelo Campeonato Brasileiro Série A.
Após balançar as redes pelo Tricolor de Aço, o camisa 12 comemorou fazendo um gesto pedindo “silêncio”. A reação faz referência à partida passada, contra o Vitória, no clássico Ba-Vi, quando o atacante desperdiçou uma penalidade nos primeiros minutos do jogo. O erro acabou custando caro, já que o Esquadrão terminou empatando a partida.
Por isso, depois de marcar para o Bahia contra o Inter, Willian José desabafou: “Já fiz muitos gols importantes de pênalti, e pouca gente falou, né? Então, quando você faz, o pessoal não fala”, comentou.
Quando se perde, você sempre é o pior, é uma merda, não serve
Após o desabafo, o atacante celebrou o gol que colocou o Esquadrão à frente no placar e pregou uma melhora da equipe na etapa final para deixar o Estádio Beira-Rio com mais três pontos na tabela. Até o momento, o Bahia vence o Internacional por 1 a 0 e chega provisoriamente aos 11 pontos na classificação do Brasileirão.
Caso confirme o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni quebrará um tabu de quase 12 anos sem vencer o Colorado fora de casa e alcançará o terceiro triunfo consecutivo como visitante no Brasileirão de 2026.
