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ESPORTES

Novidade! Caio Alexandre será reforço para o Bahia contra o Inter

Volante estava se recuperando de uma lesão na coxa direita

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

15/03/2026 - 14:02 h

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Caio Alexandre tem retorno confirmado contra o Internacional
Caio Alexandre tem retorno confirmado contra o Internacional -

O técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas para a partida entre Esporte Clube Bahia e Sport Club Internacional, logo mais, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A principal novidade é a presença de Caio Alexandre.

Recuperado de uma lesão na região adutora da coxa direita, o volante volta a compor a lista de relacionados do treinador tricolor após ficar de fora dos dois últimos clássicos BaVi.

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O retorno do meio-campista era aguardado para o duelo deste domingo (15), juntamente com o do zagueiro David Duarte. No entanto, o defensor permaneceu vetado pelo departamento médico.

Everton Ribeiro, Ruan Pablo, Gilberto e Kanu seguem em tratamento.

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Confira a lista de relacionados

  • Goleiros: João Paulo, Ronaldo e Victor
  • Laterais: Luciano Juba, Román Gómez e Iago Borduchi
  • Zagueiros: Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Marcos Victor
  • Meio-campistas: Acevedo, Erick, Caio Alexandre, Michel Araújo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e David Martins
  • Atacantes: Ademir, Sanabria, Kike Olivera, Everaldo, Dell, Willian José, Erick Pulga e Kauê Furquim.

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caio alexandre EC Bahia

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