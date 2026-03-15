ESPORTES
Novidade! Caio Alexandre será reforço para o Bahia contra o Inter
Volante estava se recuperando de uma lesão na coxa direita
Por Téo Mazzoni
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O técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas para a partida entre Esporte Clube Bahia e Sport Club Internacional, logo mais, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A principal novidade é a presença de Caio Alexandre.
Recuperado de uma lesão na região adutora da coxa direita, o volante volta a compor a lista de relacionados do treinador tricolor após ficar de fora dos dois últimos clássicos BaVi.
O retorno do meio-campista era aguardado para o duelo deste domingo (15), juntamente com o do zagueiro David Duarte. No entanto, o defensor permaneceu vetado pelo departamento médico.
Everton Ribeiro, Ruan Pablo, Gilberto e Kanu seguem em tratamento.
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Confira a lista de relacionados
- Goleiros: João Paulo, Ronaldo e Victor
- Laterais: Luciano Juba, Román Gómez e Iago Borduchi
- Zagueiros: Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Marcos Victor
- Meio-campistas: Acevedo, Erick, Caio Alexandre, Michel Araújo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor e David Martins
- Atacantes: Ademir, Sanabria, Kike Olivera, Everaldo, Dell, Willian José, Erick Pulga e Kauê Furquim.
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