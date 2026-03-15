Novidade! Caio Alexandre será reforço para o Bahia contra o Inter

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Caio Alexandre tem retorno confirmado contra o Internacional - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni relacionou 25 atletas para a partida entre Esporte Clube Bahia e Sport Club Internacional, logo mais, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A principal novidade é a presença de Caio Alexandre.

Recuperado de uma lesão na região adutora da coxa direita, o volante volta a compor a lista de relacionados do treinador tricolor após ficar de fora dos dois últimos clássicos BaVi.

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O retorno do meio-campista era aguardado para o duelo deste domingo (15), juntamente com o do zagueiro David Duarte. No entanto, o defensor permaneceu vetado pelo departamento médico.

Everton Ribeiro, Ruan Pablo, Gilberto e Kanu seguem em tratamento.

Confira a lista de relacionados