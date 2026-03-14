“Somos muito fortes”, comenta Jair Ventura sobre jogar no Barradão
Treinador comemorou o resultado positivo e enfatizou a força do clube jogando em casa
O Esporte Clube Vitória garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro de 2026 neste sábado, 14, ao bater o Atlético Mineiro por 2 a 0 em seu retorno ao Barradão depois de disputar dois jogos como visitante em sequência.
Durante a coletiva de imprensa, o treinador Jair Ventura exaltou a força do rubro negro enqunato jogam no Barradão.
“Voltamos para a nossa casa, onde nós somos muito fortes”, comentou Jair Ventura.
Somado a isso, o treinador ainda falou sobre a influência do estádio na campanha atual do time, que atualmente se encontra na 11ª posição da tabela.
“A nossa casa onde a gente tem o impacto de fazer o campeonato mais equilibrado desse ano.”
Melhor início de campeonato
Outro ponto comentado pelo treinador foi uma conversa com o presidente do clube, Fábio Mota, dizendo que este seria o melhor início de campeonato desde que assumiu na Série A.
“O Fábio (Motta) estava falando que é o melhor início de campeonato desde que ele assumiu a Série A, com 50% de aproveitamento”, salientou o treinador.
