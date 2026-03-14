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ESPORTES

Mais desfalques? Vitória pode perder três jogadores após vencer o Galo

Leão venceu o jogo por 2 a 0 com gols de Renato Kayzer e Erick

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/03/2026 - 22:46 h

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Jair Ventura comentou sobre possiveis novas lesões
Jair Ventura comentou sobre possiveis novas lesões -

O departamento médico do Esporte Clube Vitória pode ter novas complicações mesmo após o resultado positivo contra o Atlético Mineiro por 2 a 0, neste sábado, 14, no Barradão.

Durante a coletiva de imprensa, o treinador Jair Ventura comentou que ao menos três atletas saíram de campo com desconfortos, sendo eles:

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  • Marinho, substituído aos 16 minutos de jogo após um choque;
  • Erick;
  • Caíque.

“Nós somos um time muito bom, mas perdemos cada vez mais peças, vamos ter mais dificuldades”, falou o treinador sobre as baixas.

Departamento médico cheio?

Com três possíveis novos integrantes o departamento médico do Vitória passaria a ser composto por dez atletas no total:

  • Dudu, fora por oito meses, por conta de uma cirurgia na coluna;
  • Edu, fora pelo restante da temporada por conta de uma ruptura completa do tendão de Aquiles do lado esquerdo;
  • Marinho, substituído aos 16 minutos do jogo contra o Atlético Mineiro, sentindo um desconforto na parte posterior da coxa direita;
  • Erick;
  • Caíque.
  • Claudinho;
  • Alexandre Fintelman;
  • Pedro Henrique;
  • Diego Tarzia;
  • Rúben Ismael.

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Tags:

Brasileirão ec vitória lesões

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