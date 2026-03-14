Mais desfalques? Vitória pode perder três jogadores após vencer o Galo

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Jair Ventura comentou sobre possiveis novas lesões - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O departamento médico do Esporte Clube Vitória pode ter novas complicações mesmo após o resultado positivo contra o Atlético Mineiro por 2 a 0, neste sábado, 14, no Barradão.

Durante a coletiva de imprensa, o treinador Jair Ventura comentou que ao menos três atletas saíram de campo com desconfortos, sendo eles:

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Marinho, substituído aos 16 minutos de jogo após um choque;

Erick;

Caíque.

“Nós somos um time muito bom, mas perdemos cada vez mais peças, vamos ter mais dificuldades”, falou o treinador sobre as baixas.

Departamento médico cheio?

Com três possíveis novos integrantes o departamento médico do Vitória passaria a ser composto por dez atletas no total: