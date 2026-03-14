ESPORTES
Mais desfalques? Vitória pode perder três jogadores após vencer o Galo
Leão venceu o jogo por 2 a 0 com gols de Renato Kayzer e Erick
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O departamento médico do Esporte Clube Vitória pode ter novas complicações mesmo após o resultado positivo contra o Atlético Mineiro por 2 a 0, neste sábado, 14, no Barradão.
Durante a coletiva de imprensa, o treinador Jair Ventura comentou que ao menos três atletas saíram de campo com desconfortos, sendo eles:
- Marinho, substituído aos 16 minutos de jogo após um choque;
- Erick;
- Caíque.
“Nós somos um time muito bom, mas perdemos cada vez mais peças, vamos ter mais dificuldades”, falou o treinador sobre as baixas.
Departamento médico cheio?
Com três possíveis novos integrantes o departamento médico do Vitória passaria a ser composto por dez atletas no total:
- Dudu, fora por oito meses, por conta de uma cirurgia na coluna;
- Edu, fora pelo restante da temporada por conta de uma ruptura completa do tendão de Aquiles do lado esquerdo;
- Marinho, substituído aos 16 minutos do jogo contra o Atlético Mineiro, sentindo um desconforto na parte posterior da coxa direita;
- Erick;
- Caíque.
- Claudinho;
- Alexandre Fintelman;
- Pedro Henrique;
- Diego Tarzia;
- Rúben Ismael.
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