Carrasco: Erick celebra resultado positivo e mais um gol contra o Galo

Erick marcou novamente contra o Galo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 do Vitória sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 14, pela 6ª rodada do Brasileirão, o atacante Erick repetiu a dose da temporada passada e voltou a marcar contra o mesmo adversário.

Em entrevista na zona mista do Barradão, o camisa 33 revelou que chegou a brincar no banco de reservas sobre o tento marcado no duelo anterior. Para ele, no entanto, somar pontos e subir na tabela foi o que mais valeu.

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"Até brinquei com o Luan Cândido, falei que ia entrar hoje e fazer um gol igual ao ano passado. Graças a Deus fui feliz com a finalização, mas o mais importante hoje foi a vitória e os três pontos. Agora é dar sequência da competição, que vai ser um grande ano para a gente", celebrou.

Mesmo tendo entrado no segundo tempo, o atacante precisou ser substituído por Anderson Pato na reta final. Ele contou que sentiu um "incômodo no joelho" ainda no aquecimento, mas nada que o impedisse de jogar e ajudar a equipe rubro-negra.

"No aquecimento eu tinha sentido um incômodo no joelho, até avisei para o doutor. No final do jogo voltou a incomodar de novo, por precaução pedi para sair para não ser uma coisa mais grave. Mas está tranquilo", afirmou

Ainda de acordo com Erick, a vitória desta noite não passa exatamente pelo bom histórico do Vitória diante do Galo. Para o atacante, o apoio da torcida foi e sempre é um diferencial para empurrar o time em busca dos resultados.

"Acho que é mais a força do Barradão, a torcida faz uma grande festa aqui. Acho que tem que ser assim todo jogo em casa, a gente entrar nessa mesma garra, nessa mesma determinação. Todo jogo aqui em casa vai ser importante para a gente", concluiu.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 19, quando enfrenta o Grêmio. A partida, válida pela 7ª rodada da Série A, será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.