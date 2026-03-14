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ESPORTES

Vitória homenageia Wagner Moura antes de jogo no Barradão

Tributo será feito durante a partida contra o Atlético Mineiro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/03/2026 - 18:18 h

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Vitória fará homengem a Wagner Moura em jogo no Barradão
Vitória fará homengem a Wagner Moura em jogo no Barradão -

O Esporte Clube Vitória vai realizar neste sábado, 14, uma homenagem ao ator Wagner Moura, indicado ao Oscar com o filme “O Agente Secreto”, antes da partida contra o Atlético Mineiro, no Barradão.

Torcedor assumido do Vitória, o ator Wagner Moura vive seu melhor momento na carreira, concorrendo ao Oscar de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”.

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Entenda a ação

Como ação principal, os atletas rubro-negros entrarão em campo com o nome de um personagem interpretado por Wagner Moura ao longo de sua carreira estampado camisa.

Entre os personagens homenageados, estão inclusos:

  • Capitão Nascimento (Tropa de Elite);
  • Boca (Ó Paí, Ó);
  • Joaquim (Saneamento Básico);
  • Joel (Guerra Civil);
  • Naldinho (Cidade Baixa);
  • Spider (Elysium);
  • Marcelo (O Agente Secreto);
  • Pablo Escobar (Narcos);
  • Dan Velazquez (Iluminadas);
  • Olavo (Paraíso Tropical).

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Somado a isso, algumas outras ativações estão previstas, como:

  1. Vídeo da ação.
  2. Exibição de faixa na entrada do time em campo.
  3. Bandeirinhas de escanteio personalizadas com a identidade visual da campanha.
  4. Braçadeira do capitão personalizada.
  5. Frase da campanha exibida nos painéis de LED do Barradão.

“Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura. É uma homenagem à trajetória extraordinária de um torcedor que sempre demonstrou amor pelo clube. O Esporte Clube Vitória envia toda energia positiva para esse momento tão especial na disputa do Oscar e reforça o convite para que, em breve, Wagner possa voltar ao Barradão para receber o abraço e o carinho da nossa torcida”, afirma Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.

O clube ainda realizou a postagem de um vídeo homenageando o ator em suas redes sociais oficiais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Wagner Moura faz história

Wagner Moura entrou para a história após se tornar o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator e também a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator.

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Tags:

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