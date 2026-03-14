Vitória homenageia Wagner Moura antes de jogo no Barradão

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Vitória fará homengem a Wagner Moura em jogo no Barradão - Foto: FOTO: Victor Ferreira/ECV

O Esporte Clube Vitória vai realizar neste sábado, 14, uma homenagem ao ator Wagner Moura, indicado ao Oscar com o filme “O Agente Secreto”, antes da partida contra o Atlético Mineiro, no Barradão.

Torcedor assumido do Vitória, o ator Wagner Moura vive seu melhor momento na carreira, concorrendo ao Oscar de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”.

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Entenda a ação

Como ação principal, os atletas rubro-negros entrarão em campo com o nome de um personagem interpretado por Wagner Moura ao longo de sua carreira estampado camisa.

Entre os personagens homenageados, estão inclusos:

Capitão Nascimento (Tropa de Elite);

Boca (Ó Paí, Ó);

Joaquim (Saneamento Básico);

Joel (Guerra Civil);

Naldinho (Cidade Baixa);

Spider (Elysium);

Marcelo (O Agente Secreto);

Pablo Escobar (Narcos);

Dan Velazquez (Iluminadas);

Olavo (Paraíso Tropical).

Somado a isso, algumas outras ativações estão previstas, como:

Vídeo da ação. Exibição de faixa na entrada do time em campo. Bandeirinhas de escanteio personalizadas com a identidade visual da campanha. Braçadeira do capitão personalizada. Frase da campanha exibida nos painéis de LED do Barradão.

“Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura. É uma homenagem à trajetória extraordinária de um torcedor que sempre demonstrou amor pelo clube. O Esporte Clube Vitória envia toda energia positiva para esse momento tão especial na disputa do Oscar e reforça o convite para que, em breve, Wagner possa voltar ao Barradão para receber o abraço e o carinho da nossa torcida”, afirma Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.

O clube ainda realizou a postagem de um vídeo homenageando o ator em suas redes sociais oficiais.

Wagner Moura faz história

Wagner Moura entrou para a história após se tornar o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator e também a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator.