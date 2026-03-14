ESPORTES
Vitória homenageia Wagner Moura antes de jogo no Barradão
Tributo será feito durante a partida contra o Atlético Mineiro
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O Esporte Clube Vitória vai realizar neste sábado, 14, uma homenagem ao ator Wagner Moura, indicado ao Oscar com o filme “O Agente Secreto”, antes da partida contra o Atlético Mineiro, no Barradão.
Torcedor assumido do Vitória, o ator Wagner Moura vive seu melhor momento na carreira, concorrendo ao Oscar de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”.
Entenda a ação
Como ação principal, os atletas rubro-negros entrarão em campo com o nome de um personagem interpretado por Wagner Moura ao longo de sua carreira estampado camisa.
Entre os personagens homenageados, estão inclusos:
- Capitão Nascimento (Tropa de Elite);
- Boca (Ó Paí, Ó);
- Joaquim (Saneamento Básico);
- Joel (Guerra Civil);
- Naldinho (Cidade Baixa);
- Spider (Elysium);
- Marcelo (O Agente Secreto);
- Pablo Escobar (Narcos);
- Dan Velazquez (Iluminadas);
- Olavo (Paraíso Tropical).
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Somado a isso, algumas outras ativações estão previstas, como:
- Vídeo da ação.
- Exibição de faixa na entrada do time em campo.
- Bandeirinhas de escanteio personalizadas com a identidade visual da campanha.
- Braçadeira do capitão personalizada.
- Frase da campanha exibida nos painéis de LED do Barradão.
“Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura. É uma homenagem à trajetória extraordinária de um torcedor que sempre demonstrou amor pelo clube. O Esporte Clube Vitória envia toda energia positiva para esse momento tão especial na disputa do Oscar e reforça o convite para que, em breve, Wagner possa voltar ao Barradão para receber o abraço e o carinho da nossa torcida”, afirma Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.
O clube ainda realizou a postagem de um vídeo homenageando o ator em suas redes sociais oficiais.
Wagner Moura faz história
Wagner Moura entrou para a história após se tornar o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator e também a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator.
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