Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia defende invencibilidade no Brasileirão 2026 diante do Inter

Invicto, Tricolor encara o Internacional em Porto Alegre tentando manter a boa fase e seguir entre os primeiros colocados

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

14/03/2026 - 12:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Com campanha sólida na Série A, Bahia visita o Inter tentando preservar a invencibilidade
Com campanha sólida na Série A, Bahia visita o Inter tentando preservar a invencibilidade -

Diante do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h deste domingo, 15, o Esporte Clube Bahia tentará se manter como uma das únicas equipes invictas do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 até o momento.

Com dois triunfos e dois empates em quatro partidas disputadas, o Esquadrão ainda não perdeu na atual edição da competição. Assim, integra, ao lado de São Paulo e Mirassol, a seleta lista de clubes invictos no certame.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira os clubes invictos na Série A de 2026:

  • São Paulo — 1º lugar, com 13 pontos, quatro vitórias e um empate em cinco jogos
  • Bahia — 4º lugar, com 8 pontos, duas vitórias e dois empates em quatro jogos
  • Mirassol — 11º lugar, com 6 pontos, uma vitória e três empates em quatro jogos

O duelo contra o Colorado é válido pela 6ª rodada da competição. No entanto, o Tricolor de Aço fará apenas sua quinta partida no campeonato, já que o confronto contra a Chapecoense, pela 4ª rodada, foi adiado devido à participação do clube na Copa Libertadores da América.

Leia Também:

Bahia tem dúvida na lateral para enfrentar o Internacional
Bahia lidera ranking de vitórias do Nordeste no Brasileirão
Três jogadores nunca perderam pênalti no Bahia e podem assumir posto

Em busca da vice-liderança e de marca histórica fora de casa

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni busca reencontrar o caminho das vitórias após o empate diante do Vitória na última rodada. Além disso, tenta manter a sequência de triunfos fora de casa, que pode se tornar inédita na história do clube caso conquiste mais um resultado positivo contra o Internacional.

Se vencer o Colorado, o Esquadrão chegará aos 11 pontos e poderá terminar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, porém, precisará torcer por resultados negativos de Palmeiras e Fluminense, atuais segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com campanha sólida na Série A, Bahia visita o Inter tentando preservar a invencibilidade
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Com campanha sólida na Série A, Bahia visita o Inter tentando preservar a invencibilidade
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Com campanha sólida na Série A, Bahia visita o Inter tentando preservar a invencibilidade
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Com campanha sólida na Série A, Bahia visita o Inter tentando preservar a invencibilidade
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x