Bahia defende invencibilidade no Brasileirão 2026 diante do Inter

Com campanha sólida na Série A, Bahia visita o Inter tentando preservar a invencibilidade - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Diante do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h deste domingo, 15, o Esporte Clube Bahia tentará se manter como uma das únicas equipes invictas do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 até o momento.

Com dois triunfos e dois empates em quatro partidas disputadas, o Esquadrão ainda não perdeu na atual edição da competição. Assim, integra, ao lado de São Paulo e Mirassol, a seleta lista de clubes invictos no certame.

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Confira os clubes invictos na Série A de 2026:

São Paulo — 1º lugar, com 13 pontos, quatro vitórias e um empate em cinco jogos

Bahia — 4º lugar, com 8 pontos, duas vitórias e dois empates em quatro jogos

Mirassol — 11º lugar, com 6 pontos, uma vitória e três empates em quatro jogos

O duelo contra o Colorado é válido pela 6ª rodada da competição. No entanto, o Tricolor de Aço fará apenas sua quinta partida no campeonato, já que o confronto contra a Chapecoense, pela 4ª rodada, foi adiado devido à participação do clube na Copa Libertadores da América.

Em busca da vice-liderança e de marca histórica fora de casa

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni busca reencontrar o caminho das vitórias após o empate diante do Vitória na última rodada. Além disso, tenta manter a sequência de triunfos fora de casa, que pode se tornar inédita na história do clube caso conquiste mais um resultado positivo contra o Internacional.

Se vencer o Colorado, o Esquadrão chegará aos 11 pontos e poderá terminar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, porém, precisará torcer por resultados negativos de Palmeiras e Fluminense, atuais segundo e terceiro colocados, respectivamente.