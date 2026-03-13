OS IMPECÁVEIS
Três jogadores nunca perderam pênalti no Bahia e podem assumir posto
Técnico Rogério Ceni admitiu possibilidade de mudar o cobrador oficial do Tricolor
Por Lucas Vilas Boas
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O técnico Rogério Ceni admitiu a possibilidade de mudar o cobrador oficial de pênaltis do Bahia após Willian José desperdiçar a cobrança que mudaria o rumo do clássico BaVi da última quarta-feira, 11. O aproveitamento do camisa 12 caiu para 60% após a oportunidade parar nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória.
Everaldo foi citado por Ceni como um dos possíveis cotados ao cargo quando estiver em campo, mas o atacante tende a começar os jogos mais importantes no banco de reservas por opção do comandante, já que o próprio Willian José é titular na posição.
O casisa 9 é o jogador que mais bateu pênaltis no atual elenco pelo Tricolor, com apenas um cobrança perdida em 15 chances — contra o Jacobina pela 1ª fase do Baianão 2024. A taxa de conversão do centroavante é de 93%.
O lateral Luciano Juba é um dos jogadores que nunca desperdiçaram um pênalti pelo Bahia, com três oportunidades, sendo o atleta com 100% de aproveitamento que mais cobrou penalidades. Os meio-campistas Rodrigo Nestor e Jean Lucas também seguem sem perder, mas cobraram apenas uma vez.
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Jogadores do atual elenco do Bahia com mais pênaltis convertidos, pelo perfil ECBahia Números
- Everaldo: 14 gols em 15 cobranças (1 desperdiçada) - 93% de aproveitamento;
- Willian José: 6 gols em 10 cobranças (4 desperdiçadas) - 60% de aproveitamento;
- Luciano Juba: 3 gols em 3 cobranças - 100% de aproveitamento;
- Everton Ribeiro: 2 gols em 3 cobranças (1 desperdiçada) - 67% de aproveitamento;
- Ademir: 1 gol em 3 cobranças (2 desperdiçadas) - 33% de aproveitamento;
- Acevedo: 1 gol em 2 cobranças (1 desperdiçada) - 50% de aproveitamento;
- Rodrigo Nestor: 1 gol em 1 cobrança - 100% de aproveitamento;
- Jean Lucas: 1 gol em 1 cobrança - 100% de aproveitamento;
- Caio Alexandre: 0 gols em 1 cobrança - 0% de aproveitamento;
- Dell: 0 gols em 1 cobrança - 0% de aproveitamento;
- Gabriel Xavier: 0 gols em 1 cobrança - 0% de aproveitamento.
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