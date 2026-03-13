Três jogadores nunca perderam pênalti no Bahia e podem assumir posto

Cobrador oficial de pênaltis é uma incógnita para o Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O técnico Rogério Ceni admitiu a possibilidade de mudar o cobrador oficial de pênaltis do Bahia após Willian José desperdiçar a cobrança que mudaria o rumo do clássico BaVi da última quarta-feira, 11. O aproveitamento do camisa 12 caiu para 60% após a oportunidade parar nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória.

Everaldo foi citado por Ceni como um dos possíveis cotados ao cargo quando estiver em campo, mas o atacante tende a começar os jogos mais importantes no banco de reservas por opção do comandante, já que o próprio Willian José é titular na posição.

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O casisa 9 é o jogador que mais bateu pênaltis no atual elenco pelo Tricolor, com apenas um cobrança perdida em 15 chances — contra o Jacobina pela 1ª fase do Baianão 2024. A taxa de conversão do centroavante é de 93%.

O lateral Luciano Juba é um dos jogadores que nunca desperdiçaram um pênalti pelo Bahia, com três oportunidades, sendo o atleta com 100% de aproveitamento que mais cobrou penalidades. Os meio-campistas Rodrigo Nestor e Jean Lucas também seguem sem perder, mas cobraram apenas uma vez.

Jogadores do atual elenco do Bahia com mais pênaltis convertidos, pelo perfil ECBahia Números