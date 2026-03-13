Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OS IMPECÁVEIS

Três jogadores nunca perderam pênalti no Bahia e podem assumir posto

Técnico Rogério Ceni admitiu possibilidade de mudar o cobrador oficial do Tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/03/2026 - 18:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Cobrador oficial de pênaltis é uma incógnita para o Bahia
Cobrador oficial de pênaltis é uma incógnita para o Bahia -

O técnico Rogério Ceni admitiu a possibilidade de mudar o cobrador oficial de pênaltis do Bahia após Willian José desperdiçar a cobrança que mudaria o rumo do clássico BaVi da última quarta-feira, 11. O aproveitamento do camisa 12 caiu para 60% após a oportunidade parar nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória.

Everaldo foi citado por Ceni como um dos possíveis cotados ao cargo quando estiver em campo, mas o atacante tende a começar os jogos mais importantes no banco de reservas por opção do comandante, já que o próprio Willian José é titular na posição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O casisa 9 é o jogador que mais bateu pênaltis no atual elenco pelo Tricolor, com apenas um cobrança perdida em 15 chances — contra o Jacobina pela 1ª fase do Baianão 2024. A taxa de conversão do centroavante é de 93%.

O lateral Luciano Juba é um dos jogadores que nunca desperdiçaram um pênalti pelo Bahia, com três oportunidades, sendo o atleta com 100% de aproveitamento que mais cobrou penalidades. Os meio-campistas Rodrigo Nestor e Jean Lucas também seguem sem perder, mas cobraram apenas uma vez.

Leia Também:

Michel Araújo lamenta lesões e garante: "Bahia é protagonista"
Internacional x Bahia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações
Bahia faz história com 1º triunfo no Mundial de Vôlei de Praia

Jogadores do atual elenco do Bahia com mais pênaltis convertidos, pelo perfil ECBahia Números

  • Everaldo: 14 gols em 15 cobranças (1 desperdiçada) - 93% de aproveitamento;
  • Willian José: 6 gols em 10 cobranças (4 desperdiçadas) - 60% de aproveitamento;
  • Luciano Juba: 3 gols em 3 cobranças - 100% de aproveitamento;
  • Everton Ribeiro: 2 gols em 3 cobranças (1 desperdiçada) - 67% de aproveitamento;
  • Ademir: 1 gol em 3 cobranças (2 desperdiçadas) - 33% de aproveitamento;
  • Acevedo: 1 gol em 2 cobranças (1 desperdiçada) - 50% de aproveitamento;
  • Rodrigo Nestor: 1 gol em 1 cobrança - 100% de aproveitamento;
  • Jean Lucas: 1 gol em 1 cobrança - 100% de aproveitamento;
  • Caio Alexandre: 0 gols em 1 cobrança - 0% de aproveitamento;
  • Dell: 0 gols em 1 cobrança - 0% de aproveitamento;
  • Gabriel Xavier: 0 gols em 1 cobrança - 0% de aproveitamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia Rogério Ceni Willian José

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cobrador oficial de pênaltis é uma incógnita para o Bahia
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Cobrador oficial de pênaltis é uma incógnita para o Bahia
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Cobrador oficial de pênaltis é uma incógnita para o Bahia
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Cobrador oficial de pênaltis é uma incógnita para o Bahia
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x