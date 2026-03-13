Michel Araújo lamenta lesões e garante: "Bahia é protagonista"

Michel Araújo - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O meio-campista Michel Araújo ficou mais de um mês sem entrar em campo pelo Bahia, enquanto se recuperava de lesão. Seu retorno ocorreu justamente num jogo grande, o empate por 1 a 1 com o rival Vitória, na última quarta-feira, 11. O uruguaio agora vive expectativa de poder retornar ao time titular.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13, Michel Araújo lamentou a sequência de lesões que o atrapalharam desde sua chegada no Tricolor. O meia revelou ter conversado com a equipe médica e comissão técnica para realizar um trabalho especial que o faça ter menos problemas físicos.

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"Infelizmente tenho um histórico grande de lesões que não está deixando desenvolver o meu melhor. Mas assim, é pegar uma boa sequência, tentar me machucar o menos possível para poder ajudar o Bahia, que é o que mais importa", pontuou.

Questionado sobre a possibilidade de uma subida de patamar em 2026, Michel afirmou que o Bahia já tem sido "protagonista" no cenário nacional. Após dois empates, ele projeta uma melhora nos resultados como mandante na Arena Fonte Nova.

"O Bahia está sendo protagonista, fora e dentro de casa. Os resultados em casa não aconteceram como a gente esperava, com os dois empates no Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem uma boa pontuação, tem uma boa sequência para nossa temporada antes da parada. Vamos tentar pontuar o máximo possível", projetou.

Para o meia de 29 anos, inclusive, o primeiro triunfo em Salvador já deveria ter vindo no clássico BaVi. Para ele, o Tricolor criou oportunidades suficientes para vencer, mas acabou não convertendo em gols.

"A verdade é que deixamos escapar dois pontos, pois merecíamos a vitória. Tivemos muitas chances no primeiro tempo, tivemos um pênalti, enquanto eles tiveram uma ou duas. No segundo tempo, eles só se defenderam. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, devemos buscar somar o máximo de pontos possível, Quando não conseguimos três pontos, não podemos perder", indicou.

Michel em entrevista coletiva | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Bahia x Internacional

Pensando no próximo compromisso, novamente fora de casa, Michel Araújo afirmou que não esperava vida fácil contra o Internacional, apesar do mau momento do adversário, que não venceu ainda na atual edição da Série A.

"O Internacional é sempre um adversário difícil. Não me lembro de ter jogado uma partida fácil contra eles, mais ainda no campo deles. Nossos confrontos recentes foram muito difíceis, mesmo em nossa casa. Buscaremos manter nossa boa sequência fora de casa e tentar vencer novamente", finalizou

O Bahia visita o Internacional às 16h deste domingo, 15, no Beira-Rio, pela 6ª rodada do Brasileirão Série A.