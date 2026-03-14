ESTATÍSTICAS
Bahia lidera ranking de vitórias do Nordeste no Brasileirão
Tricolor soma 161 triunfos desde a implementação do pontos corridos e aparece à frente de Vitória, Fortaleza e Sport
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
O Esporte Clube Bahia é a equipe da região Nordeste com o maior número de vitórias no Campeonato Brasileiro Série A no formato de pontos corridos. Desde a implementação do sistema, em 2003, o Esquadrão soma 161 triunfos em 506 jogos disputados.
A vantagem azul, vermelha e branca foi construída ao longo de 14 participações na elite do futebol brasileiro desde a adoção do formato atual, nas edições de 2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 e a atual temporada de 2026, na qual o Tricolor de Aço já conquistou duas vitórias.
O Tricolor possui 13 triunfos a mais que o maior rival, o Vitória, que aparece como o segundo clube nordestino com mais resultados positivos no período. O Rubro-Negro soma 148 vitórias em 476 partidas disputadas.
Leia Também:
Logo atrás da dupla BaVi aparecem Fortaleza e Sport, terceiro e quarto colocados, respectivamente, entre os clubes da região Nordeste com mais vitórias no Brasileirão por pontos corridos. O Leão do Pici acumula 138 vitórias em 392 jogos, enquanto o Leão da Ilha soma 133 triunfos em 456 partidas.
Apesar da liderança entre os clubes nordestinos, o Bahia ocupa apenas a 16ª posição no ranking geral de vitórias na história do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos. Vitória, Fortaleza e Sport aparecem logo em seguida na lista, ocupando respectivamente a 17ª, 19ª e 20ª colocações entre os clubes mais vencedores do período.
Clubes com mais vitórias no Brasileirão por pontos corridos (2003–2026)
- São Paulo — 400 vitórias (899 jogos)
- Flamengo — 399 vitórias (898 jogos)
- Palmeiras — 377 vitórias (815 jogos)
- Internacional — 368 vitórias (861 jogos)
- Corinthians — 358 vitórias (858 jogos)
- Fluminense — 356 vitórias (899 jogos)
- Santos — 353 vitórias (861 jogos)
- Atlético-MG — 351 vitórias (860 jogos)
- Grêmio — 343 vitórias (819 jogos)
- Cruzeiro — 337 vitórias (785 jogos)
- Athletico-PR — 322 vitórias (822 jogos)
- Botafogo — 288 vitórias (775 jogos)
- Vasco — 237 vitórias (709 jogos)
- Goiás — 209 vitórias (590 jogos)
- Coritiba — 191 vitórias (595 jogos)
- Bahia — 161 vitórias (506 jogos)
- Vitória — 148 vitórias (476 jogos)
- Figueirense — 142 vitórias (438 jogos)
- Fortaleza — 138 vitórias (392 jogos)
- Sport — 133 vitórias (456 jogos)
Qual é o número total de vitórias do Bahia no Campeonato Brasileiro Série A?O Esporte Clube Bahia acumulou um total de 161 vitórias no Campeonato Brasileiro Série A desde a adoção do formato de pontos corridos em 2003.
Quantas vitórias o Bahia tem em comparação ao Vitória?O Bahia possui 13 vitórias a mais que o Vitória, seu maior rival, totalizando 161 contra 148 do Rubro-Negro.
Em que posição o Bahia está no ranking geral de vitórias do Campeonato Brasileiro?Atualmente, o Bahia ocupa a 16ª posição no ranking geral de vitórias no formato de pontos corridos no Campeonato Brasileiro.
Quais são os outros clubes nordestinos com mais vitórias no Brasileirão?Além do Bahia, os clubes nordestinos com mais vitórias são o Vitória, Fortaleza e Sport, ocupando, respectivamente, a 17ª, 19ª e 20ª posições.
Como o Bahia se compara aos maiores clubes do Brasil em vitórias?No ranking geral, o Bahia está atrás de clubes como o São Paulo e Flamengo, que lideram com 400 e 399 vitórias, respectivamente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes