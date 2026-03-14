Bahia lidera ranking de vitórias do Nordeste no Brasileirão

Com 161 triunfos no período, Bahia aparece à frente de Vitória, Fortaleza e Sport. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia é a equipe da região Nordeste com o maior número de vitórias no Campeonato Brasileiro Série A no formato de pontos corridos. Desde a implementação do sistema, em 2003, o Esquadrão soma 161 triunfos em 506 jogos disputados.

A vantagem azul, vermelha e branca foi construída ao longo de 14 participações na elite do futebol brasileiro desde a adoção do formato atual, nas edições de 2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 e a atual temporada de 2026, na qual o Tricolor de Aço já conquistou duas vitórias.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Tricolor possui 13 triunfos a mais que o maior rival, o Vitória, que aparece como o segundo clube nordestino com mais resultados positivos no período. O Rubro-Negro soma 148 vitórias em 476 partidas disputadas.

Logo atrás da dupla BaVi aparecem Fortaleza e Sport, terceiro e quarto colocados, respectivamente, entre os clubes da região Nordeste com mais vitórias no Brasileirão por pontos corridos. O Leão do Pici acumula 138 vitórias em 392 jogos, enquanto o Leão da Ilha soma 133 triunfos em 456 partidas.

Apesar da liderança entre os clubes nordestinos, o Bahia ocupa apenas a 16ª posição no ranking geral de vitórias na história do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos. Vitória, Fortaleza e Sport aparecem logo em seguida na lista, ocupando respectivamente a 17ª, 19ª e 20ª colocações entre os clubes mais vencedores do período.

Clubes com mais vitórias no Brasileirão por pontos corridos (2003–2026)

São Paulo — 400 vitórias (899 jogos)

Flamengo — 399 vitórias (898 jogos)

Palmeiras — 377 vitórias (815 jogos)

Internacional — 368 vitórias (861 jogos)

Corinthians — 358 vitórias (858 jogos)

Fluminense — 356 vitórias (899 jogos)

Santos — 353 vitórias (861 jogos)

Atlético-MG — 351 vitórias (860 jogos)

Grêmio — 343 vitórias (819 jogos)

Cruzeiro — 337 vitórias (785 jogos)

Athletico-PR — 322 vitórias (822 jogos)

Botafogo — 288 vitórias (775 jogos)

Vasco — 237 vitórias (709 jogos)

Goiás — 209 vitórias (590 jogos)

Coritiba — 191 vitórias (595 jogos)

Bahia — 161 vitórias (506 jogos)

Vitória — 148 vitórias (476 jogos)

Figueirense — 142 vitórias (438 jogos)

Fortaleza — 138 vitórias (392 jogos)

Sport — 133 vitórias (456 jogos)