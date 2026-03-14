Bahia tem dúvida na lateral para enfrentar o Internacional

Disputa entre Acevedo e Román Gómez marca preparação do Esporte Clube Bahia para o Brasileirão. - Foto: Disputa entre Acevedo e Román Gómez marca preparação do Esporte Clube Bahia para o Brasileirão.

Após duas boas atuações improvisado na lateral-direita, Nico Acevedo deve seguir na posição para o duelo contra o Internacional, neste domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Ao menos foi o que indicou o técnico do Esporte Clube Bahia, Rogério Ceni.

Durante coletiva realizada após o BaVi da última quarta-feira, 11, quando o uruguaio iniciou a partida como titular na lateral-direita — diferentemente do clássico da final do Campeonato Baiano, quando foi deslocado para a posição durante o jogo —, o comandante tricolor afirmou que “é possível que ele continue” atuando pelo setor.

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Segundo a análise de Ceni, Acevedo teve bom desempenho nos dois jogos contra o Vitória quando foi utilizado na lateral-direita. Por isso, o treinador avalia mantê-lo na função, comparando suas características com as de Román Gómez.

“Quando ele (Acevedo) foi para o lado, foi bem nos dois jogos. Ele consegue vir para dentro, criar mais uma alternativa de jogo. Román tem mais característica de passar perto da linha, mas nós temos dois pontas abertos e os que jogam pela direita gostam muito de ficar por aquele espaço”, comentou o treinador.

| Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

| Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No entanto, na mesma declaração, Ceni ponderou que ainda vai analisar se haverá necessidade de utilizar o uruguaio como volante. O técnico citou o desgaste físico de Erick no fim do clássico e em razão também a incerteza sobre o retorno de Caio Alexandre.

“Vamos analisar para o próximo jogo, saber se vamos precisar dele como volante. Hoje Erick cansou, tive que tirar ele do jogo. Vamos analisar como joga o Inter”, comentou o técnico do Esquadrão.

Não é impossível que ele jogue na função novamente Rogério Ceni - treinador do Bahia