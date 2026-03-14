ACEVEDO OU ROMÁN GÓMEZ
Bahia tem dúvida na lateral para enfrentar o Internacional
Após boas atuações improvisado, Nico Acevedo disputa posição com Román Gómez para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão
Por Téo Mazzoni
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Após duas boas atuações improvisado na lateral-direita, Nico Acevedo deve seguir na posição para o duelo contra o Internacional, neste domingo, 15, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Ao menos foi o que indicou o técnico do Esporte Clube Bahia, Rogério Ceni.
Durante coletiva realizada após o BaVi da última quarta-feira, 11, quando o uruguaio iniciou a partida como titular na lateral-direita — diferentemente do clássico da final do Campeonato Baiano, quando foi deslocado para a posição durante o jogo —, o comandante tricolor afirmou que “é possível que ele continue” atuando pelo setor.
Segundo a análise de Ceni, Acevedo teve bom desempenho nos dois jogos contra o Vitória quando foi utilizado na lateral-direita. Por isso, o treinador avalia mantê-lo na função, comparando suas características com as de Román Gómez.
“Quando ele (Acevedo) foi para o lado, foi bem nos dois jogos. Ele consegue vir para dentro, criar mais uma alternativa de jogo. Román tem mais característica de passar perto da linha, mas nós temos dois pontas abertos e os que jogam pela direita gostam muito de ficar por aquele espaço”, comentou o treinador.
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No entanto, na mesma declaração, Ceni ponderou que ainda vai analisar se haverá necessidade de utilizar o uruguaio como volante. O técnico citou o desgaste físico de Erick no fim do clássico e em razão também a incerteza sobre o retorno de Caio Alexandre.
“Vamos analisar para o próximo jogo, saber se vamos precisar dele como volante. Hoje Erick cansou, tive que tirar ele do jogo. Vamos analisar como joga o Inter”, comentou o técnico do Esquadrão.
Não é impossível que ele jogue na função novamente
Resumo sobre Nico Acevedo
- Nico Acevedo deve continuar como lateral-direita no próximo jogo, segundo o técnico Rogério Ceni.
- Acevedo teve bom desempenho na lateral durante dois jogos contra o Vitória.
- Ceni elogia as características de Acevedo, que se destaca por criar alternativas de jogo.
- Ceni ainda avalia a possibilidade de Acevedo atuar como volante, dependendo do desgaste físico dos jogadores.
- O técnico considerou o cansaço de Erick e a incerteza sobre Caio Alexandre para definir a escalação.
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