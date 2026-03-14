SÉRIE A

Com reforço na zaga, Vitória relaciona 23 atletas para encarar o Galo

Leão da Barra enfrenta o time mineiro às 18h30 deste sábado, 14

João Grassi

Por João Grassi

14/03/2026 - 17:01 h | Atualizada em 14/03/2026 - 17:28

Treino do Vitória
Treino do Vitória

O Vitória está relacionado para enfrentar o Atlético-MG pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 14, às 18h30, no Barradão, com 23 jogadores na lista. O técnico Jair Ventura poderá contar com a volta do zagueiro Luan Cândido.

Reforço recém chegado, o meia-atacante Diego Tarzia não foi relacionado por opção da comissão técnica. É o mesmo caso do atacante Lucas Silva e dos zagueiros Neris e Riccieli.

Entre os principais desfalques estão Dudu, Edu, Pedro Henrique e Rúben Ismael (lesão), além de Claudinho, que não joga desde outubro do ano passado por contusão no joelho.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
  • Laterais: Jamerson, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Cacá, Camutanga e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho e Ronald;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.

