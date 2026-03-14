SÉRIE A
Com reforço na zaga, Vitória relaciona 23 atletas para encarar o Galo
Leão da Barra enfrenta o time mineiro às 18h30 deste sábado, 14
Por João Grassi
O Vitória está relacionado para enfrentar o Atlético-MG pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 14, às 18h30, no Barradão, com 23 jogadores na lista. O técnico Jair Ventura poderá contar com a volta do zagueiro Luan Cândido.
Reforço recém chegado, o meia-atacante Diego Tarzia não foi relacionado por opção da comissão técnica. É o mesmo caso do atacante Lucas Silva e dos zagueiros Neris e Riccieli.
Entre os principais desfalques estão Dudu, Edu, Pedro Henrique e Rúben Ismael (lesão), além de Claudinho, que não joga desde outubro do ano passado por contusão no joelho.
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
- Laterais: Jamerson, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
- Zagueiros: Cacá, Camutanga e Luan Cândido;
- Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho e Ronald;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Marinho, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
