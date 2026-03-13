Vitória fará homenagem a Wagner Moura no Barradão contra o Galo

Wagner Moura concorre ao Oscar como Melhor Ator neste domingo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Vitória fará uma homenagem especial ao ator baiano e torcedor rubro-negro Wagner Moura durante a partida contra o Atlético-MG, deste sábado, 14, às 18h30, no Barradão. Entre uma das ações previstas, os jogadores entrarão em campo com o nome de um personagem interpretado pelo artista ao longo de sua carreira estampado na camisa, em vez do próprio nome.

A cerimônia do Oscar 2025 ocorre neste domingo, 15 e Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator, além das outras categorias que envolven o filme "O Agente Secreto": Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. Em pronunciamento oficial, o Vitória comparou a situação com "ganhar a Bola de Ouro no futebol".

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"Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator e a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator. Reconhecido mundialmente, ele nunca escondeu sua paixão pelo Vitória, sendo presença no Barradão e em outros estádios pelo Brasil para acompanhar o clube do coração", diz trecho do comunicado do clube.

Nomes de personagens marcantes do cinema brasileiro estarão estampados nas camisas dos jogadores, como Capitão Nascimento (Tropa de Elite), Boca (Ó Paí, Ó), Joaquim (Saneamento Básico), Joel (Guerra Civil), Naldinho (Cidade Baixa), Spider (Elysium) e Marcelo (O Agente Secreto).

Confira as outras ações previstas incluem o vídeo institucional exibido no telão do Barradão

Vídeo da ação;

Exibição de faixa na entrada do time em campo;

Bandeirinhas de escanteio personalizadas com a identidade visual da campanha;

Braçadeira do capitão personalizada;

Frase da campanha exibida nos painéis de LED do Barradão.

“Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura. É uma homenagem à trajetória extraordinária de um torcedor que sempre demonstrou amor pelo clube. O Esporte Clube Vitória envia toda energia positiva para esse momento tão especial na disputa do Oscar e reforça o convite para que, em breve, Wagner possa voltar ao Barradão para receber o abraço e o carinho da nossa torcida”, afirma Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.

Veja o vídeo da campanha: