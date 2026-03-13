Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAPITÃO NASCIMENTO EM CAMPO?

Vitória fará homenagem a Wagner Moura no Barradão contra o Galo

Jogadores do Leão usarão nomes de personagens interpretados pelo ator nas camisas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/03/2026 - 21:41 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Wagner Moura concorre ao Oscar como Melhor Ator neste domingo
Wagner Moura concorre ao Oscar como Melhor Ator neste domingo -

O Vitória fará uma homenagem especial ao ator baiano e torcedor rubro-negro Wagner Moura durante a partida contra o Atlético-MG, deste sábado, 14, às 18h30, no Barradão. Entre uma das ações previstas, os jogadores entrarão em campo com o nome de um personagem interpretado pelo artista ao longo de sua carreira estampado na camisa, em vez do próprio nome.

A cerimônia do Oscar 2025 ocorre neste domingo, 15 e Wagner Moura concorre ao prêmio de Melhor Ator, além das outras categorias que envolven o filme "O Agente Secreto": Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. Em pronunciamento oficial, o Vitória comparou a situação com "ganhar a Bola de Ouro no futebol".

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator e a ser indicado ao Oscar de Melhor Ator. Reconhecido mundialmente, ele nunca escondeu sua paixão pelo Vitória, sendo presença no Barradão e em outros estádios pelo Brasil para acompanhar o clube do coração", diz trecho do comunicado do clube.

Nomes de personagens marcantes do cinema brasileiro estarão estampados nas camisas dos jogadores, como Capitão Nascimento (Tropa de Elite), Boca (Ó Paí, Ó), Joaquim (Saneamento Básico), Joel (Guerra Civil), Naldinho (Cidade Baixa), Spider (Elysium) e Marcelo (O Agente Secreto).

Leia Também:

Portuguesa anuncia saída de volante que está a caminho do Vitória
Ramon celebra boa fase no Vitória e revela conselho valioso de Osvaldo
Ex-Vitória revela clima "mais leve" no Vasco após saída de técnico

Confira as outras ações previstas incluem o vídeo institucional exibido no telão do Barradão

  • Vídeo da ação;
  • Exibição de faixa na entrada do time em campo;
  • Bandeirinhas de escanteio personalizadas com a identidade visual da campanha;
  • Braçadeira do capitão personalizada;
  • Frase da campanha exibida nos painéis de LED do Barradão.

“Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura. É uma homenagem à trajetória extraordinária de um torcedor que sempre demonstrou amor pelo clube. O Esporte Clube Vitória envia toda energia positiva para esse momento tão especial na disputa do Oscar e reforça o convite para que, em breve, Wagner possa voltar ao Barradão para receber o abraço e o carinho da nossa torcida”, afirma Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.

Veja o vídeo da campanha:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecvitória wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wagner Moura concorre ao Oscar como Melhor Ator neste domingo
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Wagner Moura concorre ao Oscar como Melhor Ator neste domingo
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Wagner Moura concorre ao Oscar como Melhor Ator neste domingo
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Wagner Moura concorre ao Oscar como Melhor Ator neste domingo
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x