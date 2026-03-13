REFORÇO CHEGANDO?
Portuguesa anuncia saída de volante que está a caminho do Vitória
Sem acordo para renovação, volante encerrou vínculo com o clube paulista
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
A Portuguesa anunciou oficialmente, na noite desta sexta-feira, 13, a saída do volante Zé Vitor, que está em negociações avançadas com o Vitória. O jogador de 25 anos pertence ao Maringá-PR e chega para ser o último reforço do Rubro-Negro na janela de transferências, que segue aberta para atletas que disputaram os campeonatos estaduais.
"A Portuguesa SAF informa que o contrato de empréstimo do volante Zé Vitor se encerrou na última quinta-feira (12) e não foi possível chegar a um acordo com o Maringá Futebol Clube, que é o detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, para a renovação do vínculo", diz parte do comunicado do clube paulista.
Carreira de Zé Vitor
Destaque do Paulistão, o meio-campista chegou a ser sondado por outras equipes do Brasileirão Série A, como Corinthians e Santos. Zé Vitor fez 11 partidas na temporada e um gol marcado.
Em sua carreira, o atleta acumula passagens por Goianésia, ABD FC, CEOV, Grêmio São-Carlense, Operário, Maringá, Athletico e Mirassol.
Leia Também:
Veja o comunicado completo da Portuguesa
"A Portuguesa SAF informa que o contrato de empréstimo do volante Zé Vitor se encerrou na última quinta-feira (12) e não foi possível chegar a um acordo com o Maringá Futebol Clube, que é o detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, para a renovação do vínculo.
Com isso, o meio-campista de 25 anos, que recebeu uma proposta de um clube da Série A do Brasileirão, não faz mais parte do nosso elenco para a sequência dos compromissos no ano.
Zé Vitor chegou ao Canindé nesta temporada, foi titular nos 11 jogos realizados até aqui e marcou um gol com a camisa rubro-verde.
Agradecemos o atleta pelo serviços prestados e desejamos sorte na sequência da carreira".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes