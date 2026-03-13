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REFORÇO CHEGANDO?

Portuguesa anuncia saída de volante que está a caminho do Vitória

Sem acordo para renovação, volante encerrou vínculo com o clube paulista

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/03/2026 - 21:15 h

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Imagem ilustrativa da imagem Portuguesa anuncia saída de volante que está a caminho do Vitória
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A Portuguesa anunciou oficialmente, na noite desta sexta-feira, 13, a saída do volante Zé Vitor, que está em negociações avançadas com o Vitória. O jogador de 25 anos pertence ao Maringá-PR e chega para ser o último reforço do Rubro-Negro na janela de transferências, que segue aberta para atletas que disputaram os campeonatos estaduais.

"A Portuguesa SAF informa que o contrato de empréstimo do volante Zé Vitor se encerrou na última quinta-feira (12) e não foi possível chegar a um acordo com o Maringá Futebol Clube, que é o detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, para a renovação do vínculo", diz parte do comunicado do clube paulista.

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Carreira de Zé Vitor

Destaque do Paulistão, o meio-campista chegou a ser sondado por outras equipes do Brasileirão Série A, como Corinthians e Santos. Zé Vitor fez 11 partidas na temporada e um gol marcado.

Em sua carreira, o atleta acumula passagens por Goianésia, ABD FC, CEOV, Grêmio São-Carlense, Operário, Maringá, Athletico e Mirassol.

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Veja o comunicado completo da Portuguesa

"A Portuguesa SAF informa que o contrato de empréstimo do volante Zé Vitor se encerrou na última quinta-feira (12) e não foi possível chegar a um acordo com o Maringá Futebol Clube, que é o detentor dos direitos econômicos e federativos do atleta, para a renovação do vínculo.

Com isso, o meio-campista de 25 anos, que recebeu uma proposta de um clube da Série A do Brasileirão, não faz mais parte do nosso elenco para a sequência dos compromissos no ano.

Zé Vitor chegou ao Canindé nesta temporada, foi titular nos 11 jogos realizados até aqui e marcou um gol com a camisa rubro-verde.

Agradecemos o atleta pelo serviços prestados e desejamos sorte na sequência da carreira".

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Tags:

ecvitória mercado da bola zé vitor

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