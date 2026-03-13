CBF detalha tabela da Copa do Nordeste; veja jogos do Vitória

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Taça da Copa do Nordeste - Foto: Fabio Souza | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2026. O Vitória vai estrear no próximo dia 25, às 19h30, uma quarta-feira, no Barradão, contra o Botafogo-PB.

O estado da Bahia também é representado por Juazeirense e Jacuipense. O Cancão de Fogo estreia simultaneamente ao Rubro-Negro, contra o Fluminense-PI, em Teresina.

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O Leão do Sisal, por outro lado, começa sua jornada diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30 do dia 24, na terça.

Veja abaixo os confrontos dos times baianos

1ª rodada

Sport x Jacuipense | 24 de março (terça) - 21h30 - Ilha do Retiro

Vitória x Botafogo-PB | 25 de março (quarta) - 19h30 - Barradão

Fluminense-PI x Juazeirense | 25 de março (quarta) - 19h30 - Lindolfo Monteiro

2ª rodada

CRB x Vitória | 28 de março (sábado) - 17h - Rei Pelé

Juazeirense x Itabaiana | 29 de abril (domingo) - 16h - Adauto Moraes

Jacuipense x América-RN | 30 de abril (segunda) - 18h30 - Pituaçu

3ª rodada

Vitória x Juazeirense | 8 de abril (quarta) - 19h - Barradão

Ferroviário-CE x Jacuipense | 8 de abril (quarta) - 19h30 - Presidente Vargas

4ª rodada

Ceará x Jacuipense | 14 de abril (terça) - 21h30 - Arena Castelão

Vitória x Piauí | 15 de abril (quarta) - 19h - Barradão

Sousa x Juazeirense | 15 de abril (quarta) - 19h30 - Marizão

5ª rodada