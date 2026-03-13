LAMPIONS LEAGUE
CBF detalha tabela da Copa do Nordeste; veja jogos do Vitória
Estado da Bahia também é representado por Juazeirense e Jacuipense
Por João Grassi
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2026. O Vitória vai estrear no próximo dia 25, às 19h30, uma quarta-feira, no Barradão, contra o Botafogo-PB.
O estado da Bahia também é representado por Juazeirense e Jacuipense. O Cancão de Fogo estreia simultaneamente ao Rubro-Negro, contra o Fluminense-PI, em Teresina.
O Leão do Sisal, por outro lado, começa sua jornada diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30 do dia 24, na terça.
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Veja abaixo os confrontos dos times baianos
1ª rodada
- Sport x Jacuipense | 24 de março (terça) - 21h30 - Ilha do Retiro
- Vitória x Botafogo-PB | 25 de março (quarta) - 19h30 - Barradão
- Fluminense-PI x Juazeirense | 25 de março (quarta) - 19h30 - Lindolfo Monteiro
2ª rodada
- CRB x Vitória | 28 de março (sábado) - 17h - Rei Pelé
- Juazeirense x Itabaiana | 29 de abril (domingo) - 16h - Adauto Moraes
- Jacuipense x América-RN | 30 de abril (segunda) - 18h30 - Pituaçu
3ª rodada
- Vitória x Juazeirense | 8 de abril (quarta) - 19h - Barradão
- Ferroviário-CE x Jacuipense | 8 de abril (quarta) - 19h30 - Presidente Vargas
4ª rodada
- Ceará x Jacuipense | 14 de abril (terça) - 21h30 - Arena Castelão
- Vitória x Piauí | 15 de abril (quarta) - 19h - Barradão
- Sousa x Juazeirense | 15 de abril (quarta) - 19h30 - Marizão
5ª rodada
- Juazeirense x ASA | 29 de abril (quarta) - a definir - Adauto Moraes
- Confiança x Vitória | 29 de abril (quarta) - a definir - Batistão
- Jacuipense x Imperatriz | 29 de abril (quarta) - a definir - Pituaçu
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