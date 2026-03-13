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LAMPIONS LEAGUE

CBF detalha tabela da Copa do Nordeste; veja jogos do Vitória

Estado da Bahia também é representado por Juazeirense e Jacuipense

João Grassi

Por João Grassi

13/03/2026 - 16:38 h

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Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2026. O Vitória vai estrear no próximo dia 25, às 19h30, uma quarta-feira, no Barradão, contra o Botafogo-PB.

O estado da Bahia também é representado por Juazeirense e Jacuipense. O Cancão de Fogo estreia simultaneamente ao Rubro-Negro, contra o Fluminense-PI, em Teresina.

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O Leão do Sisal, por outro lado, começa sua jornada diante do Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30 do dia 24, na terça.

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Veja abaixo os confrontos dos times baianos

1ª rodada

  • Sport x Jacuipense | 24 de março (terça) - 21h30 - Ilha do Retiro
  • Vitória x Botafogo-PB | 25 de março (quarta) - 19h30 - Barradão
  • Fluminense-PI x Juazeirense | 25 de março (quarta) - 19h30 - Lindolfo Monteiro

2ª rodada

  • CRB x Vitória | 28 de março (sábado) - 17h - Rei Pelé
  • Juazeirense x Itabaiana | 29 de abril (domingo) - 16h - Adauto Moraes
  • Jacuipense x América-RN | 30 de abril (segunda) - 18h30 - Pituaçu

3ª rodada

  • Vitória x Juazeirense | 8 de abril (quarta) - 19h - Barradão
  • Ferroviário-CE x Jacuipense | 8 de abril (quarta) - 19h30 - Presidente Vargas

4ª rodada

  • Ceará x Jacuipense | 14 de abril (terça) - 21h30 - Arena Castelão
  • Vitória x Piauí | 15 de abril (quarta) - 19h - Barradão
  • Sousa x Juazeirense | 15 de abril (quarta) - 19h30 - Marizão

5ª rodada

  • Juazeirense x ASA | 29 de abril (quarta) - a definir - Adauto Moraes
  • Confiança x Vitória | 29 de abril (quarta) - a definir - Batistão
  • Jacuipense x Imperatriz | 29 de abril (quarta) - a definir - Pituaçu

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Tags:

Copa do Nordeste ec vitória jacuipense juazeirense

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