Ex-Vitória revela clima "mais leve" no Vasco após saída de técnico

David Corrêa, ex-atacante do Vitória e atualmente no Vasco - Foto: Matheus Lima | Vasco

Após cinco jogos de jejum, o Vasco da Gama venceu o Palmeiras por 2 a 1, nesta quinta-feira, 12, pela 5ª rodada do Brasileirão, com David Corrêa sendo decisivo. O atacante revelado pelo Vitória foi o autor da assistência para o primeiro gol da virada. Ele, inclusive, fez uma revelação importante sobre a troca no comando técnico da equipe carioca.

Em entrevista na zona mista do São Januário, o ex-Vitória revelou que a chegada do técnico Renato Gaúcho, substituto do demitido Fernando Diniz, trouxe "tranquilidade" para o elenco cruzmaltino. O atleta de 30 anos chegou a dizer que o clima está "bem mais leve".

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"Renato [Gaúcho] passa tranquilidade. Ele dá essa liberdade pra gente de opinar, de falar. Ele tenta passar pra gente o que ele aprendeu, mas ele fala: 'Não sou dono da verdade, eu também escuto opiniões, vocês que resolvem dentro de campo'. Quando a gente faz alguma coisa errada nos treinos ele fala: 'Fica tranquilo, no jogo vai dar certo'. Acho que isso que motivou a gente", opinou.

Não queria falar do [Fernando] Diniz, mas não é sobre o Diniz. Acho que a gente já tem muita cobrança fora do campo, e quando você tem um clima com muita cobrança dentro, acho que pesa um pouco. A gente está bem mais leve, bem mais à vontade. David Corrêa - Atacante ex-Vitória

Vitória negociou retorno

O Vitória esteve próximo de acertar o retorno de David, mas abriu mão da negociação após a recusa do Vasco em emprestar outro jogador: o zagueiro Lucas Freitas. Com isso, o Rubro-Negro tentou mudar os moldes da proposta e desistiu da contratação em definitivo.

A diretoria rubro-negra tentou propor um empréstimo, mas o Cruzmaltino não aceitou a oferta e manteve David no elenco. O atacante é cria da Toca do Leão e defendeu o clube baiano entre 2015 e 2017, além do período de formação.