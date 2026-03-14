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BRASILEIRÃO

Ex-Bahia é desfalque do Atlético-MG para enfrentar o Vitória

Defensor está fora do confronto após sofrer uma lesão muscular

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

14/03/2026 - 7:58 h

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Lesão tira ex-Bahia do duelo entre Atlético-MG e Vitória no Barradão.
Lesão tira ex-Bahia do duelo entre Atlético-MG e Vitória no Barradão. -

O zagueiro Vitor Hugo, ex-Bahia, é o único desfalque do Atlético Mineiro para enfrentar o Esporte Clube Vitória neste sábado, 14, às 18h30, no Estádio Manoel Barradas. Para o duelo, válido pela 6ª rodada da Campeonato Brasileiro Série A, o defensor ficará de fora em razão de uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

Vitor Hugo sofreu a lesão na rodada passada, quando o Galo venceu o Internacional por 1 a 0. Para substituir o zagueiro, considerado titular da equipe mineira, o técnico Eduardo Domínguez conta com algumas opções no elenco, entre elas Lyanco, Ivan Román, Junior Alonso e Ruan Tressoldi. O zagueiro deixou o Bahia para assinar com o Galo por duas temporadas no início deste ano.

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Apesar da ausência do defensor ex-Bahia, o Atlético-MG terá o retorno do lateral-direito Natanael para o confronto. Com isso, a provável escalação do Galo para enfrentar o Leão deve ser: Everson; Natanael (Ivan Román), Junior Alonso (Lyanco), Ruan Tressoldi; Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Tomás Pérez), Gustavo Scarpa; Roger Martínez, Cuello e Hulk (Dudu).

O Vitória entra em campo diante da torcida rubro-negra precisando dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura ocupa a 16ª posição, com quatro pontos conquistados — apenas um a mais que o Botafogo de Futebol e Regatas — e ainda com uma partida a mais disputada.

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Tags:

campeonato brasileiro esporte clube vitória VItor Hugo

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