Barradão é um “pesadelo” para o Atlético-MG há quase 12 anos; entenda

Esporte Clube Vitória sustenta invencibilidade em casa contra o Atlético Mineiro desde 2014 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória entra em campo neste sábado, 14, às 18h30, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Barradão, onde vai defender um tabu de quase 12 anos sem perder para o Atlético Mineiro.

A última vez que o Leão da Barra foi derrotado pelo Galo em seus domínios ocorreu em maio de 2014, quando perdeu por 3 a 2 naquela edição do Brasileirão — curiosamente, também pela 6ª rodada da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde então, o rubro-negro baiano recebeu o alvinegro mineiro cinco vezes no Barradão e construiu um retrospecto favorável, com quatro vitórias e um empate — incluindo uma sequência atual de quatro triunfos consecutivos.

Confira o retrospecto dos últimos 12 anos:

Vitória 1 x 0 Atlético-MG — Brasileirão 2025

Vitória 4 x 2 Atlético-MG — Brasileirão 2024

Vitória 1 x 0 Atlético-MG — Brasileirão 2018

Vitória 2 x 0 Atlético-MG — Brasileirão 2017

Vitória 1 x 1 Atlético-MG — Brasileirão 2016

Vale destacar que a baixa frequência de confrontos entre Vitória e Atlético-MG no Barradão nos últimos anos ocorreu devido ao desencontro de divisões entre os clubes.

Isso porque o Leão da Barra passou cinco temporadas distante da Série A do Campeonato Brasileiro, entre 2019 e 2023, retornando à elite apenas em 2024. Além de uma presença na Série B de 2015.

A propósito, por conta desse período em divisões diferentes, o Vitória também defende uma invencibilidade de oito anos sem perder para o Atlético-MG considerando todos os confrontos entre as equipes.

Situação no Brasileirão

O Vitória entra em campo diante da torcida rubro-negra precisando dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura ocupa a 16ª posição, com quatro pontos conquistados — apenas um a mais que o Botafogo de Futebol e Regatas — e ainda com uma partida a mais disputada.