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ARTILHEIRO

Após gol de falta, Kayzer conta detalhe do treino e papo com Camutanga

Atacante marcou o primeiro gol rubro-negro na vitória sobre o Atlético-MG

João Grassi

Por João Grassi

14/03/2026 - 22:05 h

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Renato Kayzer, atacante do Vitória
Renato Kayzer, atacante do Vitória -

Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 do Vitória sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 14, pela 6ª rodada do Brasileirão, o artilheiro Renato Kayzer demonstrou uma nova ferramenta no seu arsenal ofensivo. O camisa 79 fez um belo gol de falta, seu primeiro pelo Leão em lances desse tipo.

Em entrevista na zona mista, Kayzer revelou que pediu a Camutanga para cobrar a bola parada. O zagueiro chegou a sugerir um 'chute falso' para confundir o goleiro Everson, mas a confiança do atacante falou mais alto.

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"Estava confiante ali na batida. Primeiro eu queria acertar o gol, transferir a responsabilidade pro goleiro, mas graças a Deus saiu um chute forte no canto e eu consegui fazer", celebrou Kayzer.

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"O Camutanga chegou pra bater a falta, mas eu falei: 'Camu, deixa eu bater essa bola aqui, estou confiante'. Aí ele falou: 'Deixa eu ameaçar'. Mas eu falei para não ameaçar. Graças a Deus eu consegui acertar um grande chute", detalhou.

Kayzer ainda revelou que nem costuma treinar as batidas rasteiras. "Geralmente não. Não estava treinando a batida rasteira. Geralmente a gente treina mais próximo da área e quem fica com essa batida", concluiu o jogador rubro-negro.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 19, quando enfrenta o Grêmio. A partida, válida pela 7ª rodada da Série A, será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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