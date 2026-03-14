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Marinho sente dores e é substituído no primeiro tempo

Atacante ficou em campo por apenas 16 minutos

João Grassi

Por João Grassi

14/03/2026 - 19:06 h | Atualizada em 14/03/2026 - 20:16

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Marinnho se lesiona após 16 minutos em campo
Marinnho se lesiona após 16 minutos em campo -

Uma das principais contratações do Vitória na temporada 2026, Marinho precisou ser substituído de maneira forçada na partida contra o Atlético-MG, nesta noite de sábado, 14, no Barradão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após uma dividida com jogadores do Galo, o camisa 7 rubro-negro sentiu dores e foi substituído por Erick. O atacante atuou por apenas 16 minutos e saiu ainda no primeiro tempo.

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"O atleta Marinho foi substituído após sentir um desconforto na posterior da coxa direita", confirmou o clube. Até o momento, o Leão vence por 2 a 0 com gols do artilheiro Renato Kayzer e Erick.

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