Após vitória, Anderson Pato pensa grande e mira vaga na Libertadores

Anderson Pato - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Estreante da noite na vitória por 2 a 0 do Vitória sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 14, pela 6ª rodada do Brasileirão, Anderson Pato entrou no segundo tempo e ganhou seus primeiros minutos com a camisa rubro-negra.

Ovacionado pela torcida ao entrar em campo, Pato celebrou sua primeira partida pelo Leão e também o resultado positivo. O jogador de 23 anos foi recém contratado após se destacar no Campeonato Baiano pela Juazeirense.

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"Eu estava preparado já, porque sabia que minha oportunidade ia chegar. Muito feliz de estar estreando, a torcida incentivando os jogadores. Isso é sempre bom. Muito feliz pela minha estreia e pelo resultado bom, celebrou.

Confiante, Anderson Pato projetou um campeonato diferente para o Vitória em 2026. Após dois anos terminando a Série A na segunda metade da tabela, o atleta rubro-negro pensa grande e sonha com vaga na próxima Copa Libertadores.

"Com fé em Deus, esse ano vai ser diferente e vamos brigar para ficar lá em cima [na tabela]. Com fé em Deus, vamos conseguir a classificação para a Libertadores", projetou Pato.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 19, quando enfrenta o Grêmio. A partida, válida pela 7ª rodada da Série A, será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.