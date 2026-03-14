“Quem chega e não joga, não fez por merecer”, diz Jair Ventura questionado sobre Tarzia

Jair Ventura comenta sobre ausência de Tarzia - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após sair do Barradão com mais três pontos na conta, vencendo o Atlético Mineiro por 2 a 0, o técnico do Esporte Clube Vitória, Jair Ventura, comentou sobre a ausência do argentino Diego Tarzia neste sábado, 14.

O meia-atacante não foi relacionado para o duelo contra o Atlético Mineiro por conta de uma conjuntivite viral, sendo poupado pela comissão técnica para tratamento.

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“Sobre o Tarzia, ele teve uma inflamação nos olhos, ficou afastado, sequer pisou no campo, mas para ter certeza que ele vai ter a chance”, comentou o treinador após vencer o jogo por 2 a 0.

“Jogador não tiver oportunidade é porque ele não não fez por merecer”

Após falar sobre o reforço argentino, o treinador ainda tranquilizou a torcida rubro-negra, dizendo “dificilmente um jogador que chega aqui não tem oportunidade, se o jogador não tiver oportunidade é porque ele não não fez para ele merecer”.

Estreia de Anderson Pato

Além de falar sobre Tarzia, Jair Ventura ainda comentou sobre a estreia do jovem Anderson Pato, contratado da Juazeirense, fez seu primeiro jogo com a camisa do Leão.

“Feliz pelo Pato, um menino, que outro dia, estava jogando no Inter Municipal, estava na arquibancada torcendo pro time de coração. Outro dia, estava enfrentando o Hulk, o Dudu, começando um sonho ali, com a torcida gritando o nome dele. Feliz demais por ele”, comentou o treinador.