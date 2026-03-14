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ESPORTES

Conflitos no Oriente Médio força Fórmula 1 cancelar GPs

Provas do Bahrein e Arabia Saudita foram afetadas

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/03/2026 - 21:32 h

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Fórmula 1 cancela GPs do Bahrein e da Arábia Saudia
Fórmula 1 cancela GPs do Bahrein e da Arábia Saudia -

A Fórmula 1 confirmou o cancelamento dos Grande Prêmios (GP) do Bahrein e da Arábia Saudita, neste domingo, 14. O cancelamento se deu por conta dos conflitos que acontecem no Oriente Médio.

A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, afetou vários países vizinhos do Oriente Médio, incluindo bombardeiros e fechamento de espaços aéreos.

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Logo, a temporada de corridas terá um “folgão” de cinco semanas após o 3º GP do ano, que acontece no Japão no dia 29 de março.

O retorno das corridas está previsto para acontecer somente no dia 3 de maio, com o GP de Miami, nos Estados Unidos.

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Menos corridas em 2026

Com essa decisão, o número de corridas em 2026, por enquanto, cai de 24 para 22. Mas, vale ressaltar que não há uma confirmação de que os GPs sejam remanejados para outras datas.

"Essa decisão foi muito difícil de ser tomada, mas, infelizmente, é a decisão correta neste momento, principalmente quando consideramos a situação atual no Oriente Médio", disse o presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, em comunicado.

F1 ainda vai acontecer no Oriente Médio

Por mais que os GPs de Bahrein e Arábia Saudita tenham sido cancelados, a Fórmula 1 ainda tem calendário previsto para a região do Oriente Médio, sendo eles:

  • GP do Qatar, em 29 de novembro;
  • GP de Abu Dhabi, 06 de dezembro.

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