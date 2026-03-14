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ESPORTES

Thiago Silva perde mãe e cinco dias após sogro; veja homenagem

Zagueiro lamentou a morte da mãe, Angela Maria da Silva, de 70 anos, cinco dias após o falecimento de seu sogro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/03/2026 - 19:43 h

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Zagueiro Thiago Silva presta homenagem a mãe, que faleceu neste sábado, 14
Zagueiro Thiago Silva presta homenagem a mãe, que faleceu neste sábado, 14 -

O zagueiro Thiago Silva anunciou a morte de sua mãe, Angela Maria da Silva, de 70 anos, neste sábado, 14, por meio de suas redes sociais. A família do jogador já vive um período de luto, há cinco dias, o sogro do atleta faleceu.

O jogador, que atualmente está no FC Porto, de Portugal, não detalhou a causa da morte de sua mãe, mas publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

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“Mãezinha, eu não consigo acreditar nisso.Inacreditável. Como assim? Sentirei tanta saudade”, escreveu Thiago.

Zagueiro Thiago Silva presta homenagem a mãe, que faleceu neste sábado, 14
Zagueiro Thiago Silva presta homenagem a mãe, que faleceu neste sábado, 14 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atleta estava convocado para o jogo contra o Moreirense FC, que acontece neste domingo, 15, mas não deve participar da partida após a perda.

O velório será realizado no Rio de Janeiro, na mesma data da partida.

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Clube presta solidariedade

O clube português prestou solidariedade ao atleta.

“Num momento de grande consternação, o Clube endereça as mais sentidas condolências ao atleta e a toda a sua família. O FC Porto estará sempre ao lado de Thiago Silva e envia-lhe um abraço forte nesta hora de dor”.

Esposa de jogador faz homenagem

A esposa do jogador, Isabelle Silva, que tem cerca de 690 mil seguidores nas redes sociais, também se manifestou. Ela esclareceu aos seguidores que quem faleceu foi a sogra, já que muitos acreditavam que a influenciadora havia perdido a própria mãe. A influenciadora ainda lembrou que a perda ocorre poucos dias após a morte do pai.

“Ainda estamos tentando processar sua partida. Sentiremos sua falta, mas agradecemos cada lembrança com carinho. Que você descanse em paz”, escreveu ao publicar uma foto ao lado de Angela.

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Morte Thiago Silva

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