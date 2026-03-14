Bahia visa entrar na rota mundial do skate com parque no Subúrbio

Siga o A TARDE no Google

Salvador busca entrar na rota mundial de skate com parque no Subúrbio - Foto: Divulgação

A Bahia pode dar um novo passo para se consolidar no cenário internacional do skate. A visita de João Martins, diretor executivo do STU, a Salvador na próxima segunda-feira (16) abre espaço para discutir o potencial de um novo skatepark de padrão internacional no Subúrbio Ferroviário.

O projeto prevê a construção de um equipamento esportivo na região de Praia Grande, integrado ao processo de requalificação urbana associado ao VLT de Salvador e Região Metropolitana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acordo prevê competições nacionais em Salvador

O STU é atualmente a principal liga e plataforma profissional de skate do Brasil, responsável por organizar grandes campeonatos nacionais e conectar atletas, eventos e conteúdos ligados à cultura urbana.

A visita ocorre em um momento estratégico para o estado. No início deste mês, o Governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia, assinou uma carta de compromisso com a World Skate e o STU para o desenvolvimento do Skatepark do Subúrbio.

O acordo também prevê a realização de uma etapa do campeonato nacional de skate em Salvador ainda em 2026.

Estrutura terá padrão para modalidades Park e Street

A proposta do novo skatepark inclui uma estrutura moderna, com parâmetros compatíveis com competições profissionais nas modalidades Park e Street.

Além de receber eventos esportivos, o espaço também deve funcionar como um centro permanente de formação esportiva e convivência para jovens do Subúrbio Ferroviário.

O equipamento integra um conjunto de intervenções urbanas relacionadas à implantação do VLT, que busca ampliar a mobilidade e promover melhorias urbanas na região.

Salvador busca entrar na rota mundial de skate com parque no Subúrbio | Foto: Divulgação

Projeto busca impulsionar esporte e economia criativa

Segundo Eracy Lafuente, diretor-presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia, o projeto faz parte de uma estratégia mais ampla de transformação urbana.

A proposta é que o novo equipamento esportivo contribua para fortalecer o esporte, valorizar a cultura urbana e ampliar oportunidades para a juventude do Subúrbio.

A visita de João Martins também inclui discussões sobre o potencial da nova estrutura para atrair eventos nacionais e internacionais, inserindo Salvador no calendário das principais competições de skate e impulsionando o turismo esportivo e a economia criativa na capital baiana.