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"ERA FANTÁSTICO"

Ceni vê Bahia mais competitivo, mas faz cobrança: "Jogar melhor"

Treinador elogia competitividade, mas admite queda técnica em relação à temporada passada após triunfo fora de casa pelo Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

15/03/2026 - 19:33 h

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Treinador elogia competitividade do time, mas admite queda técnica.
Treinador elogia competitividade do time, mas admite queda técnica. -

Após mais um triunfo fora de casa — o terceiro consecutivo no Brasileirão de 2026 —, desta vez contra o Internacional, o técnico Rogério Ceni afirmou que o Esporte Clube Bahia é mais competitivo na atual temporada, mas admitiu que gostaria de ver a equipe “jogando melhor”.

Segundo o comandante tricolor, apesar de o time conquistar os resultados necessários, o desempenho técnico ainda é inferior ao de temporadas anteriores, quando, segundo ele, era “fantástico ver o time jogar”.

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“Hoje somos um time mais competitivo, com mais transição e mais pegada na marcação. Nos entregamos mais do que o time do ano passado. Mas aquela equipe era muito técnica; era fantástico vê-la jogar, dava prazer assistir”, afirmou Rogério Ceni.

Gostaria que repetíssemos atuações como as do ano passado
Rogério Ceni - técnico do Bahia

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No entanto, embora espere que o time volte a apresentar momentos tão positivos quanto os da temporada passada, o treinador ressaltou que não pode ignorar os resultados.

Como exemplo, citou que, nesta edição da Série A, a equipe já conquistou o mesmo número de vitórias fora de casa que alcançou em todo o campeonato do ano passado, mas com 16 jogos a menos.

“Foi um grande resultado, embora o jogo tenha sido tecnicamente fraco, na minha opinião. Mesmo assim, o time tem competido bastante e tem conseguido resultados fora de casa contra equipes fortes. Claro que gostaríamos de jogar melhor, mas é um time que compete muito”, comentou o treinador.

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Tags:

Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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