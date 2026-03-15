"ERA FANTÁSTICO"
Ceni vê Bahia mais competitivo, mas faz cobrança: "Jogar melhor"
Treinador elogia competitividade, mas admite queda técnica em relação à temporada passada após triunfo fora de casa pelo Brasileirão
Por Téo Mazzoni
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Após mais um triunfo fora de casa — o terceiro consecutivo no Brasileirão de 2026 —, desta vez contra o Internacional, o técnico Rogério Ceni afirmou que o Esporte Clube Bahia é mais competitivo na atual temporada, mas admitiu que gostaria de ver a equipe “jogando melhor”.
Segundo o comandante tricolor, apesar de o time conquistar os resultados necessários, o desempenho técnico ainda é inferior ao de temporadas anteriores, quando, segundo ele, era “fantástico ver o time jogar”.
“Hoje somos um time mais competitivo, com mais transição e mais pegada na marcação. Nos entregamos mais do que o time do ano passado. Mas aquela equipe era muito técnica; era fantástico vê-la jogar, dava prazer assistir”, afirmou Rogério Ceni.
Gostaria que repetíssemos atuações como as do ano passado
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No entanto, embora espere que o time volte a apresentar momentos tão positivos quanto os da temporada passada, o treinador ressaltou que não pode ignorar os resultados.
Como exemplo, citou que, nesta edição da Série A, a equipe já conquistou o mesmo número de vitórias fora de casa que alcançou em todo o campeonato do ano passado, mas com 16 jogos a menos.
“Foi um grande resultado, embora o jogo tenha sido tecnicamente fraco, na minha opinião. Mesmo assim, o time tem competido bastante e tem conseguido resultados fora de casa contra equipes fortes. Claro que gostaríamos de jogar melhor, mas é um time que compete muito”, comentou o treinador.
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