Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SELEÇÃO BRASILEIRA

Após triunfo do Bahia, Juba revela ansiedade por convocação do Brasil

Capitão do Esquadrão contra o Internacional, Luciano Juba admite expectativa pela lista de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

15/03/2026 - 18:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lateral do Bahia comenta ansiedade após entrar na pré-lista da Seleção Brasileira de Futebol.
Lateral do Bahia comenta ansiedade após entrar na pré-lista da Seleção Brasileira de Futebol. -

Capitão do Esporte Clube Bahia no triunfo sobre o Internacional na tarde deste domingo, 15, o lateral-esquerdo Luciano Juba vive a expectativa de ser convocado para representar a Seleção Brasileira nos amistosos contra a França, no dia 26 de março, e a Croácia, no dia 31 do mesmo mês.

O camisa 46 do Esquadrão afirmou, após a vitória por 1 a 0 sobre o Colorado, que está ansioso pela convocação do técnico Carlo Ancelotti, marcada para esta segunda-feira, 16, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Quando você entra na pré-lista, claro que fica ansioso
Luciano Juba - lateral-esquerdo do Bahia

“Eu vou estar acompanhando e, se for da vontade de Deus, que eu possa estar lá”, garantiu o lateral-esquerdo do Bahia, que está presente na pré-lista de convocados do técnico italiano para defender a Seleção Brasileira.

Leia Também:

Bahia vence o Inter fora após quase 12 anos e segue invicto na Série A
Willian José desabafa após críticas: “Quando perde, você é uma m*rda”
Novidade! Caio Alexandre será reforço para o Bahia contra o Inter

Juba analisa triunfo do Bahia sobre o Internacional

Além de comentar a possível convocação, Luciano Juba também destacou a importância do resultado obtido diante do Internacional. Segundo o jogador, o Bahia sofreu durante a partida, mas conseguiu alcançar o objetivo final: o triunfo.

“Eu sabia que hoje seria um jogo muito difícil, né? A gente sabe que jogar aqui dentro contra o Internacional, independentemente da situação que o clube esteja, é sempre muito complicado. Foi um jogo diferente: a gente conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, sofremos um pouco, mas, graças a Deus, conquistamos o triunfo, que era muito importante para nós. Para seguirmos crescendo no campeonato, a gente vinha de dois empates dentro da nossa casa, então, fora de casa, precisava buscar esses pontos”, afirmou Luciano Juba.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia Luciano Juba seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lateral do Bahia comenta ansiedade após entrar na pré-lista da Seleção Brasileira de Futebol.
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Lateral do Bahia comenta ansiedade após entrar na pré-lista da Seleção Brasileira de Futebol.
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Lateral do Bahia comenta ansiedade após entrar na pré-lista da Seleção Brasileira de Futebol.
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Lateral do Bahia comenta ansiedade após entrar na pré-lista da Seleção Brasileira de Futebol.
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x