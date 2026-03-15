Após triunfo do Bahia, Juba revela ansiedade por convocação do Brasil

Lateral do Bahia comenta ansiedade após entrar na pré-lista da Seleção Brasileira de Futebol. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Capitão do Esporte Clube Bahia no triunfo sobre o Internacional na tarde deste domingo, 15, o lateral-esquerdo Luciano Juba vive a expectativa de ser convocado para representar a Seleção Brasileira nos amistosos contra a França, no dia 26 de março, e a Croácia, no dia 31 do mesmo mês.

O camisa 46 do Esquadrão afirmou, após a vitória por 1 a 0 sobre o Colorado, que está ansioso pela convocação do técnico Carlo Ancelotti, marcada para esta segunda-feira, 16, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

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Quando você entra na pré-lista, claro que fica ansioso Luciano Juba - lateral-esquerdo do Bahia

“Eu vou estar acompanhando e, se for da vontade de Deus, que eu possa estar lá”, garantiu o lateral-esquerdo do Bahia, que está presente na pré-lista de convocados do técnico italiano para defender a Seleção Brasileira.

Juba analisa triunfo do Bahia sobre o Internacional

Além de comentar a possível convocação, Luciano Juba também destacou a importância do resultado obtido diante do Internacional. Segundo o jogador, o Bahia sofreu durante a partida, mas conseguiu alcançar o objetivo final: o triunfo.

“Eu sabia que hoje seria um jogo muito difícil, né? A gente sabe que jogar aqui dentro contra o Internacional, independentemente da situação que o clube esteja, é sempre muito complicado. Foi um jogo diferente: a gente conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, sofremos um pouco, mas, graças a Deus, conquistamos o triunfo, que era muito importante para nós. Para seguirmos crescendo no campeonato, a gente vinha de dois empates dentro da nossa casa, então, fora de casa, precisava buscar esses pontos”, afirmou Luciano Juba.