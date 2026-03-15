Bahia vence o Inter fora após quase 12 anos e segue invicto na Série A
Gol de Willian José garante triunfo do Esquadrão e mantém o Tricolor de Aço no G-4 do Campeonato Brasileiro
Por Téo Mazzoni
O Esporte Clube Bahia superou o Internacional por 1 a 0 neste domingo, 15, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a vencer o adversário gaúcho no Estádio Beira-Rio após quase 12 anos. Com o resultado, o Tricolor manteve-se invicto na competição e conquistou o terceiro triunfo consecutivo fora de casa na Série A de 2026.
O gol solitário do Esquadrão foi marcado por Willian José, que apenas empurrou a bola para o fundo da rede após uma bela jogada de Erick. O meio-campista invadiu a área adversária, foi até a linha de fundo e tocou para o meio. A bola ainda rebateu na defesa antes de sobrar livre para o camisa 12 do Bahia.
Com o triunfo, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou aos 11 pontos e se mantém firme no G-4 da Campeonato Brasileiro Série A, torcendo por um resultado negativo do Palmeiras para permanecer na terceira posição da tabela de classificação.
Próximo jogo
O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026.
Ficha técnica
Internacional x Bahia
- O quê: 6ª rodada do Brasileirão
- Quando: 15/03, às 16h
- Onde: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Escalações
- Internacional: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Bernabei. Técnico: Esteban Conde.
- Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro principal: Flavio Rodrigues de Souza
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis
- Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira
- VAR: Wagner Reway
