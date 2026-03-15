HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Bahia vence o Inter fora após quase 12 anos e segue invicto na Série A

Gol de Willian José garante triunfo do Esquadrão e mantém o Tricolor de Aço no G-4 do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

15/03/2026 - 18:01 h

O Esporte Clube Bahia superou o Internacional por 1 a 0 neste domingo, 15, em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a vencer o adversário gaúcho no Estádio Beira-Rio após quase 12 anos. Com o resultado, o Tricolor manteve-se invicto na competição e conquistou o terceiro triunfo consecutivo fora de casa na Série A de 2026.

O gol solitário do Esquadrão foi marcado por Willian José, que apenas empurrou a bola para o fundo da rede após uma bela jogada de Erick. O meio-campista invadiu a área adversária, foi até a linha de fundo e tocou para o meio. A bola ainda rebateu na defesa antes de sobrar livre para o camisa 12 do Bahia.

Com o triunfo, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou aos 11 pontos e se mantém firme no G-4 da Campeonato Brasileiro Série A, torcendo por um resultado negativo do Palmeiras para permanecer na terceira posição da tabela de classificação.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026.

Ficha técnica

Internacional x Bahia

  • O quê: 6ª rodada do Brasileirão
  • Quando: 15/03, às 16h
  • Onde: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Escalações

  • Internacional: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Bernabei. Técnico: Esteban Conde.
  • Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro principal: Flavio Rodrigues de Souza
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis
  • Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira
  • VAR: Wagner Reway

