FUTEBOL INTERNACIONAL
Copa à vista: Raphinha faz hat-trick em goleada do Barcelona
Brasileiro marca três vezes na vitória do Barcelona sobre o Elche e vive grande fase às vésperas da convocação da Seleção Brasileira
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
Em grande fase na temporada, o atacante Raphinha voltou a ser decisivo com a camisa do FC Barcelona. O brasileiro marcou três vezes na vitória por 5 a 2 sobre o Elche, neste domingo, 15, no Camp Nou, em duelo válido pela La Liga.
Principal nome da partida, Raphinha comandou a goleada com um hat-trick. Os dois primeiros gols saíram em cobranças de pênalti — uma delas com cavadinha — ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o atacante apareceu livre dentro da área para completar a jogada e fechar sua noite inspirada diante da torcida catalã.
Além do brilho do brasileiro, o Barça também balançou as redes com Dani Olmo e João Cancelo. Pelo lado do Sevilla, Kike Salas e Djibril Sow descontaram.
Com o resultado, o Barcelona chegou aos 70 pontos e manteve a liderança da competição, quatro à frente do Real Madrid CF após 28 rodadas disputadas. Já o Elche segue estacionado na 18ª posição, com 26 pontos.
Leia Também:
A atuação de destaque do atacante brasileiro acontece justamente na semana que antecede a convocação da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol, pela Data Fifa de março.
Em ano de Copa do Mundo FIFA de 2026, o desempenho de Raphinha no futebol europeu surge como mais um indicativo positivo para o Brasil, que acompanha de perto o grande momento de um de seus principais nomes no ataque.
Antes de voltar a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana, o Barcelona encara um compromisso importante pela UEFA Champions League. A equipe catalã enfrenta o Newcastle United FC, na quarta-feira, 18, em confronto decisivo pela competição continental.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes