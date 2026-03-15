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FUTEBOL INTERNACIONAL

Copa à vista: Raphinha faz hat-trick em goleada do Barcelona

Brasileiro marca três vezes na vitória do Barcelona sobre o Elche e vive grande fase às vésperas da convocação da Seleção Brasileira

Redação

Por Redação

15/03/2026 - 15:36 h

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Raphinha marca hat-trick e Barcelona goleia o Elche
Raphinha marca hat-trick e Barcelona goleia o Elche -

Em grande fase na temporada, o atacante Raphinha voltou a ser decisivo com a camisa do FC Barcelona. O brasileiro marcou três vezes na vitória por 5 a 2 sobre o Elche, neste domingo, 15, no Camp Nou, em duelo válido pela La Liga.

Principal nome da partida, Raphinha comandou a goleada com um hat-trick. Os dois primeiros gols saíram em cobranças de pênalti — uma delas com cavadinha — ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, o atacante apareceu livre dentro da área para completar a jogada e fechar sua noite inspirada diante da torcida catalã.

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Além do brilho do brasileiro, o Barça também balançou as redes com Dani Olmo e João Cancelo. Pelo lado do Sevilla, Kike Salas e Djibril Sow descontaram.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 70 pontos e manteve a liderança da competição, quatro à frente do Real Madrid CF após 28 rodadas disputadas. Já o Elche segue estacionado na 18ª posição, com 26 pontos.

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A atuação de destaque do atacante brasileiro acontece justamente na semana que antecede a convocação da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos contra Seleção Francesa de Futebol e Seleção Croata de Futebol, pela Data Fifa de março.

Em ano de Copa do Mundo FIFA de 2026, o desempenho de Raphinha no futebol europeu surge como mais um indicativo positivo para o Brasil, que acompanha de perto o grande momento de um de seus principais nomes no ataque.

Antes de voltar a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana, o Barcelona encara um compromisso importante pela UEFA Champions League. A equipe catalã enfrenta o Newcastle United FC, na quarta-feira, 18, em confronto decisivo pela competição continental.

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