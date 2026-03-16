EM ALTA!
Bahia registra melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos
Com 11 pontos em cinco jogos, o Esquadrão supera marca de 2024 e se consolida no G4 da Série A mesmo com um jogo a menos na tabela
Por Téo Mazzoni
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Invicto, o Esporte Clube Bahia começou o Campeonato Brasileiro de 2026 fazendo história. Após vencer o Internacional neste domingo, 15, o Esquadrão alcançou 11 pontos na competição, registrando o melhor início de Brasileirão do clube na era dos pontos corridos, considerando os cinco primeiros jogos de cada temporada.
A campanha atual do Tricolor de Aço supera, por um ponto, o início da Série A de 2024, quando a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni somou 10 pontos nas cinco primeiras partidas, ao vencer Fluminense, Grêmio e Botafogo, empatar com o Vitória e perder para o Internacional.
Em 2026, o Bahia venceu Corinthians, Vasco e Internacional — todos fora de casa — e empatou com Fluminense e Vitória na Arena Fonte Nova, totalizando 11 pontos na tabela de classificação.
Confira as melhores campanhas do Bahia após os cinco primeiros jogos da Série A:
- 2026: 5 jogos / 3 vitórias e 2 empates – 11 pontos conquistados
- 2024: 5 jogos / 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota – 10 pontos conquistados
*os dados são da página EC Bahia Números no X (Twitter)
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Apesar de ter disputado apenas cinco jogos, o Bahia já está na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso ocorre porque o Tricolor de Aço tem um jogo a menos que a maioria dos rivais, já que o duelo contra a Chapecoense, válido pela 4ª rodada, foi adiado devido à participação na pré-Libertadores.
Atualmente, o Esquadrão ocupa a 4ª posição na Série A, atrás apenas de São Paulo, Palmeiras e Fluminense, 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente, que têm um jogo a mais que o clube.
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