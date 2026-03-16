Luciano Juba supera laterais convocados pela Seleção em estatísticas

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Luciano Juba em campo pelo Bahia contra o Internacional - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Luciano Juba não foi convocado pela Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 16, mas o lateral-esquerdo do Bahia supera os jogadores da posição chamados por Carlo Ancelotti em várias estatísticas. Alex Sandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit-RUS, estão na lista da Amarelinha.

Em dez jogos na temporada, Juba marcou dois gols e deu duas assistências, que foram distribuídas entre Brasileirão e Campeonato Baiano. Alex Sandro, por outro lado, distribuiu um passe para gol em 11 partidas — dado no Campeonato Carioca —, enquanto Douglas Santos balançou a rede uma vez em 15 confrontos na Liga Russa.

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A vantagem do camisa 46 do Tricolor também está nos números ofensivos, e a posição tática exercida pelo jogador em campo — mais centralizada em relação aos demais laterais em questão —, tende a contribuir para isso.

Com um gol marcado em cinco jogos do Brasileirão, Juba também leva vantagem em 'finalizações para fora' e em 'finalizações no gol'. Veja os números completos no final desta matéria.

Mapas de calor de Luciano Juba, Alex Sandro e Douglas Santos na temporada | Foto: Reprodução | Sofascore

As estatísticas defensivas também indicam uma certa vantagem do jogador do Bahia na temporada, seja em interceptações ou em cortes. Alex Sandro e Douglas Santos, contudo, possuem uma média superior de desarmes por jogo, com 1.9 e 1.8, respectivamente, contra 1.6 de Luciano Juba.

Apesar das duas assistências distribuídas no Baianão 2026, o camisa 46 do Esquadrão também tem números inferiores em relação aos demais laterais em 'grandes chances criadas', 'passes longos' e 'cruzamentos' em jogos do Brasileirão.

Luciano Juba, Alex Sandro e Douglas Santos em estatísticas do Sofascore