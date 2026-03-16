NÚMEROS
Luciano Juba supera laterais convocados pela Seleção em estatísticas
Carlo Ancelotti chamou os laterais-esquerdos Alex Sandro e Douglas Santos
Por Lucas Vilas Boas
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Luciano Juba não foi convocado pela Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 16, mas o lateral-esquerdo do Bahia supera os jogadores da posição chamados por Carlo Ancelotti em várias estatísticas. Alex Sandro, do Flamengo, e Douglas Santos, do Zenit-RUS, estão na lista da Amarelinha.
Em dez jogos na temporada, Juba marcou dois gols e deu duas assistências, que foram distribuídas entre Brasileirão e Campeonato Baiano. Alex Sandro, por outro lado, distribuiu um passe para gol em 11 partidas — dado no Campeonato Carioca —, enquanto Douglas Santos balançou a rede uma vez em 15 confrontos na Liga Russa.
A vantagem do camisa 46 do Tricolor também está nos números ofensivos, e a posição tática exercida pelo jogador em campo — mais centralizada em relação aos demais laterais em questão —, tende a contribuir para isso.
Com um gol marcado em cinco jogos do Brasileirão, Juba também leva vantagem em 'finalizações para fora' e em 'finalizações no gol'. Veja os números completos no final desta matéria.
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As estatísticas defensivas também indicam uma certa vantagem do jogador do Bahia na temporada, seja em interceptações ou em cortes. Alex Sandro e Douglas Santos, contudo, possuem uma média superior de desarmes por jogo, com 1.9 e 1.8, respectivamente, contra 1.6 de Luciano Juba.
Apesar das duas assistências distribuídas no Baianão 2026, o camisa 46 do Esquadrão também tem números inferiores em relação aos demais laterais em 'grandes chances criadas', 'passes longos' e 'cruzamentos' em jogos do Brasileirão.
Luciano Juba, Alex Sandro e Douglas Santos em estatísticas do Sofascore
- Nota Sofascore: 6.90 | 6.66 | 7.13
- Finalizações para fora: 0.6 | 0.2 |0.4
- Finalizações no gol: 0.8 | 0.0 | 0.4
- Grandes chances criadas: 0 | 1 | 2
- Passes longos | 1.8 (52.9%) | 2.0 (43.5%) | 4.1 (48.7%)
- Cruzamentos: 0.4 (18.2%) | 0.8 (36.4%) | 0.6 (27.6%)
- Interceptações: 1.2 | 0.4 | 1.0
- Desarmes: 1.6 | 1.8 | 1.9
- Cortes: 6.8 | 4.0 | 2.3
- Duelos ganhos pelo chão: 2.6 (52.0%) | 3.6 (50.0%) | 2.7 (58.5%)
- Duelos aéreos ganhos | 0.8 (33.3%) | 1.0 (45.5%) | 1.4 (55.9%)
- Perda da posse de bola: 12 | 10.8 | 14.4
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