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Bahia x Vitória: onde assistir ao histórico BaVi da Série A1
Pela primeira vez na história, Bahia e Vitória se enfrentam pela Série A1 do Brasileirão Feminino
Por Téo Mazzoni
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É dia de BaVi feminino! Nesta segunda-feira, 16, no Estádio de Pituaçu, às 21h, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória se enfrentarão pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro Série A1, em confronto válido pela 3ª rodada da competição.
Sob mando de campo das Mulheres de Aço, a partida histórica contará com a comercialização de ingressos para torcedores pela primeira vez na trajetória do Esquadrão na modalidade. Para o jogo, sócios podem adquirir ingressos por R$ 10, enquanto não sócios pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). As entradas estão disponíveis na plataforma Ingresse.
As Mulheres de Aço chegam para o confronto na 17ª colocação, vice-lanterna, ainda sem vencer, após derrotas para Cruzeiro e São Paulo. Já as Leoas ocupam o 13º lugar, com um empate diante do Mixto na última rodada e uma derrota para o Fluminense na estreia do Brasileirão.
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Onde assistir
O primeiro confronto entre Bahia e Vitória na elite do futebol feminino do Brasil será transmitido pela TV Brasil, na TV aberta, na TV fechada e também pelo site TV Brasil Play.
- TV Brasil
- TV Brasil Play
Prováveis escalações
- Bahia: Yanne Lopes; Dan, Rute, Tchula e Mila Santos; Suelen Silva, Raquel e Cássia; Roque, Wendy e Gica. Técnico: Felipe Freitas.
- Vitória: Lorrana; Moniquinha, Duda, Nik e Lari; Kamila, Vick Moura e Bárbara; Nayra, Garcês e Kim. Técnico: Marcos Carvalho.
Arbitragem
- Árbitra: Rejane Caetano da Silva
- Árbitra Assistente 1: Daniella Coutinho Pinto
- Árbitra Assistente 2: Patrícia dos Reis do Nascimento
- Quarta Árbitra: Jady Jesus Caldas
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