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Bahia x Vitória: onde assistir ao histórico BaVi da Série A1

Pela primeira vez na história, Bahia e Vitória se enfrentam pela Série A1 do Brasileirão Feminino

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/03/2026 - 11:01 h

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Bahia x Vitória fazem duelo inédito em Pituaçu nesta segunda-feira
Bahia x Vitória fazem duelo inédito em Pituaçu nesta segunda-feira -

É dia de BaVi feminino! Nesta segunda-feira, 16, no Estádio de Pituaçu, às 21h, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória se enfrentarão pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro Série A1, em confronto válido pela 3ª rodada da competição.

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Sob mando de campo das Mulheres de Aço, a partida histórica contará com a comercialização de ingressos para torcedores pela primeira vez na trajetória do Esquadrão na modalidade. Para o jogo, sócios podem adquirir ingressos por R$ 10, enquanto não sócios pagam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). As entradas estão disponíveis na plataforma Ingresse.

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As Mulheres de Aço chegam para o confronto na 17ª colocação, vice-lanterna, ainda sem vencer, após derrotas para Cruzeiro e São Paulo. Já as Leoas ocupam o 13º lugar, com um empate diante do Mixto na última rodada e uma derrota para o Fluminense na estreia do Brasileirão.

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Onde assistir

O primeiro confronto entre Bahia e Vitória na elite do futebol feminino do Brasil será transmitido pela TV Brasil, na TV aberta, na TV fechada e também pelo site TV Brasil Play.

  • TV Brasil
  • TV Brasil Play

Prováveis escalações

  • Bahia: Yanne Lopes; Dan, Rute, Tchula e Mila Santos; Suelen Silva, Raquel e Cássia; Roque, Wendy e Gica. Técnico: Felipe Freitas.
  • Vitória: Lorrana; Moniquinha, Duda, Nik e Lari; Kamila, Vick Moura e Bárbara; Nayra, Garcês e Kim. Técnico: Marcos Carvalho.

Arbitragem

  • Árbitra: Rejane Caetano da Silva
  • Árbitra Assistente 1: Daniella Coutinho Pinto
  • Árbitra Assistente 2: Patrícia dos Reis do Nascimento
  • Quarta Árbitra: Jady Jesus Caldas

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