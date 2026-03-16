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DE FORA!

Ex-Pivete de Aço desfalca Bragantino no duelo contra o Bahia

Revelado pelo Bahia, lateral Juninho Capixaba está suspenso

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/03/2026 - 10:10 h

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Ex-Pivete de Aço desfalca Bragantino no duelo contra o Bahia
Ex-Pivete de Aço desfalca Bragantino no duelo contra o Bahia -

Formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba vai desfalcar o Red Bull Bragantino no duelo contra o Esquadrão nesta quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-Pivete de Aço recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota do Massa Bruta para o São Paulo, neste domingo, 15, e não estará à disposição do técnico Vagner Mancini para o confronto diante do Tricolor de Aço.

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Juninho Capixaba recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Tricolor de Aço
Juninho Capixaba recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Tricolor de Aço | Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Além do lateral-esquerdo revelado pelo Bahia, o Red Bull Bragantino também terá o desfalque do meio-campista Lucas Barbosa, igualmente advertido com o terceiro cartão amarelo.

Além disso, o Massa Bruta também não deve contar com Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Agustín Sant’Anna, que se recuperam de lesões no departamento médico.

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Diante do Red Bull Bragantino, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, busca o primeiro triunfo na Arena Fonte Nova na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o Tricolor soma dois empates em casa na competição, enquanto já conquistou três triunfos fora de seus domínios. Assim, a equipe soma 11 pontos na tabela de classificação e ocupa a 4ª posição.

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Tags:

Esporte Clube Bahia juninho capixaba Red Bull Bragantino

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