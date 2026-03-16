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DE CASA NOVA

Após ter o contrato rescindido, ex-Vitória acerta com clube da Série B

Atleta de 23 anos busca recomeço no Náutico

Redação

Por Redação

16/03/2026 - 7:51 h

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O Náutico anunciou Felipe Cardoso como reforço para a Série B
O Náutico anunciou Felipe Cardoso como reforço para a Série B -

O Náutico anunciou no último sábado, 14, a contratação do atacante Felipe Cardoso, de 23 anos, para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador chega após rescindir seu contrato com o Esporte Clube Vitória, em fevereiro, e estava livre no mercado.

No Rubro-Negro baiano, Felipe Cardoso não teve muitas oportunidades e deixou a equipe com um desempenho aquém do esperado. Ao todo, disputou apenas seis partidas, sem marcar gols ou fornecer assistências.

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Formado nas categorias de base do Flamengo, o atacante é um dos sobreviventes do incêndio de 2019 que matou 10 garotos da base. Felipe ainda teve passagens pelo Atlético de Alagoinhas, Metropolitano e Santa Cruz, antes de se destacar pelo Carcará no Campeonato Baiano, o que lhe rendeu a contratação pelo Vitória.

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Tags:

esporte clube vitória Felipe Cardoso náutico

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