Titular treina normalmente e deve reforçar o Bahia contra o Bragantino

Tricolor ganha reforço no sistema defensivo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O zagueiro David Duarte treinou normalmente na tarde desta segunda-feira, 16, e pode reforçar o Bahia na próxima rodada do Brasileirão. O defensor teve lesão constatada no dia 11 de fevereiro e foi desfalque por mais de um mês.

O defensor se recuperou de um estiramento muscular na região posterior da coxa sofrido no início de fevereiro e vira mais uma opção para o duelo contra o Bragantino, na próxima quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Enquanto esteve afastado dos gramados, David Duarte viu o Bahia solicitar o retorno de Marcos Victor em meio à indefinição do sistema defensivo do time.

Com Kanu e Gilberto também entregues ao departamento médico, o Tricolor não sofreu gols em apenas cinco dos 18 jogos na temporada. O último deles, inclusive, no triunfo sobre o Internacional neste domingo, 15, em pleno Beira-Rio.

Nesta segunda-feira, 16, o lateral Gilberto iniciou o processo de transição física e deve ficar apto para atuar em breve. Kanu, Ruan Pablo e Everton Ribeiro, por outro lado, seguiram em tratamento no CT Evaristo de Macedo.

Ceni projeta mais minutos para Caio Alexandre

Além do retorno do zagueiro, Rogério Ceni também projetou mais minutos para o volante Caio Alexandre contra o Bragantino. O camisa 8 retornou de lesão justamente na partida contra o Internacional, neste domingo, 15, e entrou apenas aos 40 minutos do segundo tempo, atuando por cerca de 12 minutos, considerando o tempo regulamentar e os acréscimos.

Segundo revelou Ceni durante a coletiva, o estilo de jogo do Bahia na Arena Fonte Nova exige imposição constante. Por isso, a presença de Caio Alexandre — ainda mais diante da ausência de Éverton Ribeiro — torna-se ainda mais importante para dar ritmo ao meio-campo, manter a posse de bola e elevar o desempenho do Esquadrão, que precisa de “protagonistas” em campo.