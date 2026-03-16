DE VOLTA!
Titular treina normalmente e deve reforçar o Bahia contra o Bragantino
Defensor se recupera de lesão e vira opção para Rogério Ceni
Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni
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O zagueiro David Duarte treinou normalmente na tarde desta segunda-feira, 16, e pode reforçar o Bahia na próxima rodada do Brasileirão. O defensor teve lesão constatada no dia 11 de fevereiro e foi desfalque por mais de um mês.
O defensor se recuperou de um estiramento muscular na região posterior da coxa sofrido no início de fevereiro e vira mais uma opção para o duelo contra o Bragantino, na próxima quarta-feira, 18, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Enquanto esteve afastado dos gramados, David Duarte viu o Bahia solicitar o retorno de Marcos Victor em meio à indefinição do sistema defensivo do time.
Com Kanu e Gilberto também entregues ao departamento médico, o Tricolor não sofreu gols em apenas cinco dos 18 jogos na temporada. O último deles, inclusive, no triunfo sobre o Internacional neste domingo, 15, em pleno Beira-Rio.
Nesta segunda-feira, 16, o lateral Gilberto iniciou o processo de transição física e deve ficar apto para atuar em breve. Kanu, Ruan Pablo e Everton Ribeiro, por outro lado, seguiram em tratamento no CT Evaristo de Macedo.
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Ceni projeta mais minutos para Caio Alexandre
Além do retorno do zagueiro, Rogério Ceni também projetou mais minutos para o volante Caio Alexandre contra o Bragantino. O camisa 8 retornou de lesão justamente na partida contra o Internacional, neste domingo, 15, e entrou apenas aos 40 minutos do segundo tempo, atuando por cerca de 12 minutos, considerando o tempo regulamentar e os acréscimos.
Segundo revelou Ceni durante a coletiva, o estilo de jogo do Bahia na Arena Fonte Nova exige imposição constante. Por isso, a presença de Caio Alexandre — ainda mais diante da ausência de Éverton Ribeiro — torna-se ainda mais importante para dar ritmo ao meio-campo, manter a posse de bola e elevar o desempenho do Esquadrão, que precisa de “protagonistas” em campo.
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