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SOB DESCONFIANÇA

Ex-Bahia supera críticas e faz história em novo clube no Brasileirão

Com 16 pontos em seis jogos, treinador cala críticos e supera marcas do time tricampeão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/03/2026 - 19:58 h

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Roger Machado, técnico do São Paulo
Roger Machado, técnico do São Paulo -

O técnico Roger Machado, ex-Bahia, foi anunciado pelo São Paulo sob muitas críticas dos torcedores, estreou com duas vitórias no Campeonato Brasileiro e já contribuiu com a melhor campanha da história do clube paulista nas primeiras rodadas da competição.

Líder com 16 pontos após bater o Bragantino por 2 a 1 neste domingo, 15, o Tricolor nunca havia atingido essa pontuação nas seis rodadas iniciais. Na verdade, nem o time que sagrou-se tricampeão consecutivo de 2006 a 2008 teve uma largada tão boa.

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Em 2006, por exemplo, o São Paulo somou 12 pontos em seis jogos, quando dez e nove pontos foram somados em 2007 e 2008, respectivamente. A melhor campanha do clube até aqui nas seis primeiras partidas havia sido em 2011, quando o time somou 15 pontos neste período.

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Calleri em campo pelo São Paulo
Calleri em campo pelo São Paulo | Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

"Duas coisas que alertei na roda: deveríamos comemorar e estar confiante pela posição na tabela, mas manter os pés no chão. Enfrentamos o RB como se fosse uma final. O segundo foi, me dirigindo ao Allan, dizendo que eles aprenderiam a conviver melhor comigo, me conhecer e saber que, embora eu tenha a liderança do processo, precisar deixar eles terem autonomia dentro de campo", disse Roger Machado após a vitória sobre o Bragantino, fora de casa.

O técnico assumiu o São Paulo após ter comandado o Internacional na temporada passada, em ano marcado por um início cheio de expectativas. Apesar do título do Campeonato Gaúcho e classificação às oitavas da Libertadores, a situação desandou e Roger foi demitido após uma sequência de seis derrotas em sete jogos em setembro de 2025.

Roger Machado também soma passagens por outros grandes clubes brasileiros, como Grêmio, Fluminense, Palmeiras, Atlético-MG, Juventude e Bahia, onde conquistou 41 triunfos em 73 jogos em 2019 e 2020.

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Campeonato Brasileiro 2026 roger machado

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