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COPA DO MUNDO FEMININA 2027

Estádio de Pituaçu passará por reformas para Copa do Mundo

Sudesb detalhou as intervenções que começam em abril para adequar o estádio aos padrões FIFA

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

17/03/2026 - 8:01 h

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Imagem ilustrativa da imagem Estádio de Pituaçu passará por reformas para Copa do Mundo
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O Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos, mais conhecido como Estádio de Pituaçu, passará por reformas em seu gramado a partir do próximo dia 6 de abril, com o objetivo de requalificar o equipamento para uso na Copa do Mundo Feminina de 2027. O passo a passo da intervenção foi apresentado nesta segunda-feira, 16, durante uma reunião feita pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) junto com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Durante o evento, agrônomos e técnicos da Sudesb tiveram contato com as técnicas que serão empregadas durante a reforma, com reforço no sistema de drenagem e irrigação do estádio, além da instalação do gramado americano do tipo Celebration híbrida, modelo que é utilizado em estádios de todo o Brasil.

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Com duração estimada de até 180 dias, a reforma terá início com a retirada de todo o gramado atual e dos canteiros de grama que existem dentro do estádio. Além da grama do tipo bermuda, plantada em 2009, quando o estádio foi reformado, atualmente existem outras espécies invasoras, como a erva-daninha.

Novo tipo de gramado

Segundo os representantes da empresa que venceu a licitação da requalificação do gramado, a grama do tipo “celebration híbrida”, destacaram as características do novo tipo implantado, como resistência a pisoteios, crescimento e recuperação rápidos e alta adaptabilidade em tipos diferentes de solo.

Até a data de início das obras, o estádio receberá 16 partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro masculino e feminino da categoria sub-20.

Necessidade da reforma

Danilo Xavier, diretor de Operações de Espaços Esportivos da Sudesb, afirmou sobre a necessidade da intervenção, a qual tem investimento aproximado de R$ 2,2 milhões. O diretor também afirma que, desde a reforma feita há 17 anos, não foi feita nenhuma troca completa da estrutura do gramado.

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Avaliação internacional

Alan Ferguson, referência mundial da FIFA na avaliação de gramados de futebol, elogiou a escolha do tipo de gramado para implementar no Estádio de Pituaçu.

Durante as obras, os setores administrativos da SUDESB no Estádio de Pituaçu e o projeto social Estação Ginástica irão continuar funcionando normalmente, de terça a sexta-feira, entre as 7h, 8h, 16h e 17h.

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Tags:

Copa do Mundo feminina 2027 futebol feminino pituaçu

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