XODÓ DO TORCEDOR
Zagueiro multicampeão pelo Bahia é anunciado por clube da Série B
Defensor de 37 anos defenderá o Juventude na sequência da temporada
Por Lucas Vilas Boas
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Tricampeão baiano pelo Bahia e xodó da torcida tricolor, o zagueiro Titi foi anunciado na última sexta-feira, 13, como reforço do Juventude. Aos 37 anos, o jogador disputará a Série B do Brasileirão com a camisa do clube gaúcho.
Revelado pelo Internacional, o atleta viveu seus primeiros anos de destaque no Bahia, entre 2011 e 2015, e foi adquirido em definitivo após atuar por empréstimo durante uma temporada.
Titi conquistou três Campeonatos Baianos pelo Tricolor (2012, 2014 e 2015), incluindo o icônico título de 2012, que encerrou um jejum de dez anos sem conquistas. O defensor tem 206 partidas pelo Bahia em passagem que durou cinco anos.
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O zagueiro também acumula passagens por Náutico, Vasco, clubes do futebol turco e Fortaleza, onde se destacou sendo titular absoluto nas campanhas que marcaram história no Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.
"É um atleta que trabalhou comigo no Goiás, tecnicamente muito refinado, zagueiro extremamente construtor, um cara de grupo, de um nível moral que impressiona", disse Lucas Andrino, executivo de futebol do Juventude.
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