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XODÓ DO TORCEDOR

Zagueiro multicampeão pelo Bahia é anunciado por clube da Série B

Defensor de 37 anos defenderá o Juventude na sequência da temporada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/03/2026 - 3:19 h

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Titi foi tricampeão baiano com o Bahia
Titi foi tricampeão baiano com o Bahia -

Tricampeão baiano pelo Bahia e xodó da torcida tricolor, o zagueiro Titi foi anunciado na última sexta-feira, 13, como reforço do Juventude. Aos 37 anos, o jogador disputará a Série B do Brasileirão com a camisa do clube gaúcho.

Revelado pelo Internacional, o atleta viveu seus primeiros anos de destaque no Bahia, entre 2011 e 2015, e foi adquirido em definitivo após atuar por empréstimo durante uma temporada.

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Titi conquistou três Campeonatos Baianos pelo Tricolor (2012, 2014 e 2015), incluindo o icônico título de 2012, que encerrou um jejum de dez anos sem conquistas. O defensor tem 206 partidas pelo Bahia em passagem que durou cinco anos.

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O zagueiro também acumula passagens por Náutico, Vasco, clubes do futebol turco e Fortaleza, onde se destacou sendo titular absoluto nas campanhas que marcaram história no Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.

"É um atleta que trabalhou comigo no Goiás, tecnicamente muito refinado, zagueiro extremamente construtor, um cara de grupo, de um nível moral que impressiona", disse Lucas Andrino, executivo de futebol do Juventude.

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