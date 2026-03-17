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ESPORTE CLUBE BAHIA

Bahia completa 2 meses sem patrocinador máster em 2026

Clube segue no mercado após saída da Viva Sorte e busca novo parceiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

17/03/2026 - 8:11 h

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Após fim de contrato, Bahia segue sem marca na camisa
Após fim de contrato, Bahia segue sem marca na camisa -

Sem um patrocinador máster desde janeiro, o Esporte Clube Bahia completou, nesta terça-feira, 17, dois meses sem um parceiro estampado na parte principal do uniforme. Desde então, o clube segue no mercado em busca de uma nova empresa para ocupar o espaço mais valorizado da camisa tricolor.

Conforme soube a reportagem do portal A TARDE, ainda não há definição sobre quem assumirá o posto de patrocinador máster. Internamente, o Esquadrão trabalha nos bastidores para viabilizar um novo acordo para a parte da frente dos uniformes.

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A lacuna teve início no próprio dia 17 de janeiro de 2026, quando o Bahia anunciou o rompimento, de forma amigável, com a Viva Sorte Bet, empresa que ocupava o espaço máster desde janeiro de 2025. O contrato entre as partes tinha validade até dezembro de 2026, mas foi encerrado antes do prazo inicialmente estabelecido.

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O acordo previa um investimento de R$ 40 milhões por temporada, o que representaria cerca de R$ 3,3 milhões mensais aos cofres do clube. Com a rescisão antecipada, o Bahia deixou de arrecadar os valores previstos para o ano de 2026.

No total, o vínculo firmado entre o Tricolor de Aço e a empresa previa o pagamento de R$ 80 milhões em dois anos — o maior contrato de patrocínio da história do clube. Entretanto, com o encerramento após a primeira temporada, o Bahia recebeu “apenas” 50% do montante, equivalente a R$ 40 milhões.

Apesar do fim da parceria principal, a relação entre as partes não foi totalmente encerrada. O clube segue vinculado ao grupo empresarial por meio da Viva Sorte Capitalização, que permanece com sua marca exposta na barra traseira da camisa de jogo do Esquadrão.

Resumo

Resumo sobre a situação de patrocínio do Bahia

  • O Esporte Clube Bahia está sem patrocinador máster há dois meses, desde janeiro de 2026.
  • A rescisão do contrato com a Viva Sorte Bet ocorreu amigavelmente, encerrando um vínculo de R$ 80 milhões.
  • O Bahia deixará de arrecadar R$ 40 milhões que seriam recebidos ao longo de 2026.
  • O contrato previa um investimento de R$ 3,3 milhões mensais até dezembro de 2026.
  • Apesar do rompimento, a Viva Sorte Capitalização ainda está presente no uniforme, na parte traseira.

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Tags:

Esporte Clube Bahia Viva Sorte Bet

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