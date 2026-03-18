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REFORÇO NA ÁREA

Vitória anuncia contratação de meio-campista destaque do Paulistão

Jogador de 25 anos chega ao Leão da Barra por empréstimo

João Grassi

Por João Grassi

18/03/2026 - 15:11 h | Atualizada em 18/03/2026 - 22:08

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Zé Vitor
Zé Vitor -

O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta quarta-feira, 18, a contratação do volante Zé Vitor, que pertence ao Maringá e defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista de 2026. Ele assinou contrato de empréstimo válido até o final de 2026.

"O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do meio-campista Zé Vitor! O atleta de 25 anos chega por empréstimo, com vínculo válido até o final de 2026. Seja bem-vindo, Zé Vitor!", publicou o Leão da Barra.

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Jogador de 25 anos, Zé Vitor atuou em 11 partidas na temporada pela Lusa, com um gol marcado. O meio-campista se destacou no Paulistão e chegou a ser sondado por outras equipes do Brasileirão Série A, como Corinthians e Santos.

Em sua carreira, o atleta acumula passagens por Goianésia, ABD FC, CEOV, Grêmio São-Carlense, Operário, Maringá, Athletico e Mirassol. Passou também por clubes portugueses, Vila Nova e Goiás, mas não atuou profissionalmente nestes clubes.

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Quando estreia?

Oficialmente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Zé Vitor foi relacionado e pode enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira, 19, às 19h, em Porto Alegre. O duelo é válido pela rodada 7 do Brasileirão.

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