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BIDOU E VIAJOU

Regularizado, reforço do Vitória é relacionado para enfrentar o Grêmio

Jogador de 25 foi anunciado nesta quarta-feira, 18

João Grassi

Por João Grassi

18/03/2026 - 22:05 h

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Zé Vitor
Zé Vitor -

Reforço anunciado pelo Vitória nesta quarta-feira, 18, Zé Vitor está apto para fazer sua estreia. O meio-campista de 25 anos está oficialmente regularizado, foi relacionado e viajou com o elenco para Porto Alegre, onde o Leão visita o Grêmio.

Zé Vitor teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. O volante ainda será apresentado oficialmente.

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Contratado como reposição do lesionado Dudu, o novo contratado do Vitória se enquadra na exceção da CBF, que abriu janela de transferências somente para atletas que disputaram os estaduais, até o próximo dia 27.

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Zé Vitor no BID
Zé Vitor no BID | Foto: Reprodução | CBF

Próximo compromisso

Com Zé Vitor entre as opções, o Vitória volta a campo nesta quinta-feira, 19, às 19h. O adversário será o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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